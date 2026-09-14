В Украине резко подорожали бензин и дизель: цены вплотную приблизились к 100 грн/л

Больше всего подорожали бензин А-95 премиум и дизельное топливо.

Сегодня, 14 сентября, в Украине резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо. Дороже всего стоит дизель – почти 96 гривень за литр, тогда как бензин А-95 премиум приблизился к 89 грн, свидетельствуют данные портала Минфина.

Средняя цена бензина А-95 премиум выросла на 1,46 грн, или 1,67%, и составляет 88,88 грн/л. При этом бензин А-95 подорожал на 1,05 грн, или 1,25% – до 85,01 грн/л. Цена бензина А-92 повысилась на 0,90 грн, или 1,13%, и теперь составляет 80,59 грн/л.

В то же время дизельное топливо за сутки подорожало на 1,31 грн, или 1,38%. Средняя цена литра дизеля достигла 95,94 грн. В свою очередь, автомобильный газ подорожал всего на 0,07 грн, или 0,16%, – до 43,51 грн/л.

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Цены на АЗС

При этом на отдельных АЗС, по данным ресурса Минфина, цены уже почти достигли отметки в 100 грн за литр. Самый дорогой дизель по состоянию на 14 сентября продают на Azimut – 99,95 грн/л, на SOCAR – 99,90 грн/л, а на Neftek – 98,99 грн/л. На ОККО цена дизельного топлива составляет 98,90 грн/л.

Бензин А-95 премиум дороже всего стоит на Grand Petrol, SOCAR и Автотранс – по 91,90 грн/л. На Neftek – 90,99 грн/л, на WOG и ОККО его цена составляет 90,90 грн/л, а на KLO – 90 грн/л.

Бензин А-95 дороже всего стоит на Grand Petrol и SOCAR – по 88,90 грн/л. На Neftek его цена составляет 87,99 грн/л, а на WOG и ОККО – 87,90 грн/л. В то же время бензин А-92 самый дорогой на Neftek – 84,99 грн/л.

Стоит отметить, что отметку в 100 грн/л премиальное дизтопливо уже преодолело. Так, 12 сентября в приложении SOCAR Diesel Nano Extro продавали по 100 грн/л, сообщает "НафтоРынок".

Ситуация на топливном рынке – последние новости

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что, несмотря на российские удары по автозаправочным станциям в Киеве, в настоящее время проблем с топливом в столице не наблюдается.

Депутат Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что сейчас в Киеве уже происходит систематическое уничтожение АЗС врагом, поэтому обсуждается вопрос о приостановке их работы во время воздушной тревоги, чтобы избежать жертв.

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