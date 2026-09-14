Гривня ослабла к доллару: официальный курс валют на 15 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 15 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,62 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,62/44,66 грн/долл., а к евро – 51,54/51,56 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 сентября снизился на 4 копейки и составлял 44,81 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,44 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 9 копеек и составил 52,06 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,45 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 44,70 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составлял 51,95 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

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