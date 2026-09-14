РФ готовит новые волны 'Шахедов': Игнат предупредил об опасности с двух направлений

Россияне могут продолжать атаковать в течение всего сегодняшнего дня.

Дроновые атаки России на Украину могут наноситься с северного и восточного направлений. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в настоящее время продолжаются удары беспилотников по Одесской области. "Сохраняется угроза и для северных областей. Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока. То есть у врага есть большое количество БПЛА для того, чтобы запустить их в направлении нашей страны", – сказал он.

По его словам, ожидается, что эти атаки "могут продолжаться в течение сегодняшнего дня".

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Также Игнат подчеркнул, что находиться в укрытиях нужно, даже если дроны не реактивные. Военный пояснил, что враг может запускать их в несколько волн, поэтому тревог может быть много.

Игнат уточнил, что россияне активизировали применение ударных дронов с двигателями внутреннего сгорания, в частности, наносили ими удары по западным областям.

Он напомнил, что в конце августа россияне задействовали большое количество реактивных БПЛА, чтобы "засыпать" ими Киев и Киевскую область:

"В августе, по сравнению с другими месяцами, было рекордное количество – 2800. В июле было полторы тысячи реактивных беспилотников, а в июне – 350".

Игнат сказал, что враг израсходовал большие запасы реактивных дронов, поэтому сейчас запустил несколько волн обычных "Шахедов", атакуя в первую очередь западные регионы. Он отметил, что реактивные дроны, вероятно, не способны лететь на столь большое расстояние.

По его словам, не все цели удается сбить, но процент сбитых БПЛА с двигателями внутреннего сгорания составляет 90+ процентов.

Между тем Игнат подчеркнул, что РФ наращивает использование "Бандеролей" для ударов по Украине.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России в настоящее время фиксируются самые высокие показатели эффективности использования дронов для ударов по Украине.

Он отметил, что у россиян с начала 2026 года сменилась команда, занимающаяся планированием ударов по Украине и подбором боекомплекта для них.

По его словам, россияне повышают коэффициент полезного действия такого террора почти каждый день.

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