Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро в понедельник

Курс доллара при расчетах по банковским картам составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 14 сентября, остался на прежнем уровне и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 14 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,55 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки и составляет 44,81 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 9 копеек и составляет 52,06 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривны за евро.

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