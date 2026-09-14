Рада рассмотрит отставку генпрокурора Кравченко уже завтра, – Арахамия

По данным источников в украинских СМИ, новым генеральным прокурором может стать один из действующих народных депутатов.

Голосование Верховной Рады Украины по вопросу об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко состоится уже завтра, 15 сентября. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Голосование по отставке генпрокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября", – написал он, не приведя никаких других подробностей.

По данным источников "УП", в качестве следующего генпрокурора обсуждается кандидатура народного депутата Данила Гетманцева, близкого к Давиду Арахамии.

Видео дня

Гетманцев был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" под номером 20 в списке как беспартийный. В настоящее время он занимает должность председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Обновлено в 11:39. В Верховную Раду поступило представление президента об освобождении генпрокурора Кравченко от должности. Эту информацию подтвердил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Документ подписан 14 сентября.

Отставка Кравченко и заявление Зеленского

Как сообщал УНИАН, ранее Кравченко подал заявление об отставке с должности. По его мнению, операция "Карфаген" была направлена не только против него – ее "настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП", а после этого отстранить генерального прокурора и приостановить принятие процессуальных решений по этим делам.

В то же время сегодня, 14 сентября, Кравченко заявил, что подписал подозрения в адрес руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины и лица, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент как можно скорее принять решение об отставке Кравченко.

Вас также могут заинтересовать новости: