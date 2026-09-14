Рада рассмотрит отставку генпрокурора Кравченко уже завтра, – Арахамия

Голосование Верховной Рады Украины по вопросу об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко состоится уже завтра, 15 сентября. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.
"Голосование по отставке генпрокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября", – написал он, не приведя никаких других подробностей.
По данным источников "УП", в качестве следующего генпрокурора обсуждается кандидатура народного депутата Данила Гетманцева, близкого к Давиду Арахамии.
Гетманцев был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" под номером 20 в списке как беспартийный. В настоящее время он занимает должность председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Обновлено в 11:39. В Верховную Раду поступило представление президента об освобождении генпрокурора Кравченко от должности. Эту информацию подтвердил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Документ подписан 14 сентября.
Отставка Кравченко и заявление Зеленского
Как сообщал УНИАН, ранее Кравченко подал заявление об отставке с должности. По его мнению, операция "Карфаген" была направлена не только против него – ее "настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП", а после этого отстранить генерального прокурора и приостановить принятие процессуальных решений по этим делам.
В то же время сегодня, 14 сентября, Кравченко заявил, что подписал подозрения в адрес руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины и лица, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент как можно скорее принять решение об отставке Кравченко.