Американская 'Мрия': в США представили концепт будущего крупнейшего самолета в мире

Насколько можно судить, это первая подобная демонстрация возможностей WindRunner.

Американская компания Radia продемонстрировала возможности перспективного самолета WindRunner по перевозке космических ракет. Соответствующее концептуальное изображение было опубликовано на ее сайте.

Сегодня транспортировка крупных ракет – одна из самых серьезных проблем космической отрасли. Проблема не только не решается, но и обостряется, ведь размеры ракетных ступеней, ускорителей и спутников продолжают увеличиваться.

"Мы можем перевозить их в собранном виде за считанные часы вместо дней и без демонтажа. Благодаря низкой высоте грузовой палубы, носовым дверям и инновационной системе погрузки WindRunner упростит транспортировку крупногабаритных грузов, связанных с космической отраслью", – написал основатель и генеральный директор Radia Марк Лундстром.

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WindRunner создается с учётом объёма груза, а не только его массы. Он позволяет доставлять крупногабаритные космические системы непосредственно на стартовые площадки, производственные объекты, а также в труднодоступные места.

Как уже отмечалось, рынок космических услуг быстро трансформируется. Сегодня ценное космическое оборудование часто приходится разбирать из-за ограниченных возможностей имеющихся транспортных систем или перевозить морским и автомобильным транспортом в течение нескольких дней или даже недель. Это увеличивает расходы, риски срыва сроков и количество необходимых операций.

В то же время Космические силы США и коммерческие компании, занимающиеся запуском спутников, инвестируют в многоразовые системы запуска. Эти миссии всё больше зависят от возможности быстро перемещать крупногабаритную космическую технику между предприятиями, испытательными полигонами и стартовыми площадками.

WindRunner – что известно

WindRunner станет самым длинным самолетом в истории авиации и будет иметь самый объемный грузовой отсек в мире. Длина самолета составит около 109 метров. Он значительно превзойдет по этому показателю любой другой самолет, включая АН-225 "Мрия", длина которой составляла 84 метра.

Объем грузового отсека WindRunner составляет примерно 6800 кубических метров, что в разы превышает вместимость стандартных коммерческих грузовых самолетов. Благодаря огромному объему отсека самолет может перевозить авиационную технику в собранном виде – например, четыре истребителя F-16.

При этом максимальная грузоподъемность WindRunner составит около 72,6 тонны, что меньше, чем у "Мрии", которая могла поднимать до 250 тонн. Крейсерская скорость Radia WindRunner составит около 715–740 км/ч. Максимальная дальность полета с полной загрузкой – примерно 2000 километров.

Дополнительным преимуществом WindRunner станет возможность короткого взлета и посадки с грунтовых взлетно-посадочных полос длиной около 1800 метров. Это позволяет получить доступ к новым космодромам, рассредоточенным местам запуска и удаленным базам, недоступным для обычных грузовых самолетов.

Самолет разрабатывается с использованием проверенных компонентов и в соответствии с известными сертификационными процедурами, что позволяет планировать его ввод в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Транспортная авиация – последние новости

Ранее сообщалось, что компания Airbus планирует провести первый полёт нового грузового самолёта A350F в конце сентября. Приоритетной датой называли 24 сентября, однако её могут перенести из-за технических неисправностей или неблагоприятной погоды. По словам экспертов, у Airbus будет очень ограниченное время для прохождения сертификации.

Напомним, в начале года транспортный самолет Airbus BelugaST 5 совершил свой последний рейс. Этот полет стал завершением целой эпохи для одного из самых необычных по внешнему виду, но в то же время чрезвычайно важных самолетов.

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