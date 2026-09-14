Американская 'Мрия': в США представили концепт будущего крупнейшего самолета в мире

Американская компания Radia продемонстрировала возможности перспективного самолета WindRunner по перевозке космических ракет. Соответствующее концептуальное изображение было опубликовано на ее сайте.
Сегодня транспортировка крупных ракет – одна из самых серьезных проблем космической отрасли. Проблема не только не решается, но и обостряется, ведь размеры ракетных ступеней, ускорителей и спутников продолжают увеличиваться.
"Мы можем перевозить их в собранном виде за считанные часы вместо дней и без демонтажа. Благодаря низкой высоте грузовой палубы, носовым дверям и инновационной системе погрузки WindRunner упростит транспортировку крупногабаритных грузов, связанных с космической отраслью", – написал основатель и генеральный директор Radia Марк Лундстром.
WindRunner создается с учётом объёма груза, а не только его массы. Он позволяет доставлять крупногабаритные космические системы непосредственно на стартовые площадки, производственные объекты, а также в труднодоступные места.
Как уже отмечалось, рынок космических услуг быстро трансформируется. Сегодня ценное космическое оборудование часто приходится разбирать из-за ограниченных возможностей имеющихся транспортных систем или перевозить морским и автомобильным транспортом в течение нескольких дней или даже недель. Это увеличивает расходы, риски срыва сроков и количество необходимых операций.
В то же время Космические силы США и коммерческие компании, занимающиеся запуском спутников, инвестируют в многоразовые системы запуска. Эти миссии всё больше зависят от возможности быстро перемещать крупногабаритную космическую технику между предприятиями, испытательными полигонами и стартовыми площадками.
WindRunner – что известно
WindRunner станет самым длинным самолетом в истории авиации и будет иметь самый объемный грузовой отсек в мире. Длина самолета составит около 109 метров. Он значительно превзойдет по этому показателю любой другой самолет, включая АН-225 "Мрия", длина которой составляла 84 метра.
Объем грузового отсека WindRunner составляет примерно 6800 кубических метров, что в разы превышает вместимость стандартных коммерческих грузовых самолетов. Благодаря огромному объему отсека самолет может перевозить авиационную технику в собранном виде – например, четыре истребителя F-16.
При этом максимальная грузоподъемность WindRunner составит около 72,6 тонны, что меньше, чем у "Мрии", которая могла поднимать до 250 тонн. Крейсерская скорость Radia WindRunner составит около 715–740 км/ч. Максимальная дальность полета с полной загрузкой – примерно 2000 километров.
Дополнительным преимуществом WindRunner станет возможность короткого взлета и посадки с грунтовых взлетно-посадочных полос длиной около 1800 метров. Это позволяет получить доступ к новым космодромам, рассредоточенным местам запуска и удаленным базам, недоступным для обычных грузовых самолетов.
Самолет разрабатывается с использованием проверенных компонентов и в соответствии с известными сертификационными процедурами, что позволяет планировать его ввод в эксплуатацию в начале 2030-х годов.
Транспортная авиация – последние новости
Ранее сообщалось, что компания Airbus планирует провести первый полёт нового грузового самолёта A350F в конце сентября. Приоритетной датой называли 24 сентября, однако её могут перенести из-за технических неисправностей или неблагоприятной погоды. По словам экспертов, у Airbus будет очень ограниченное время для прохождения сертификации.
Напомним, в начале года транспортный самолет Airbus BelugaST 5 совершил свой последний рейс. Этот полет стал завершением целой эпохи для одного из самых необычных по внешнему виду, но в то же время чрезвычайно важных самолетов.