Трамп заявил, что Украина сможет производить ракеты для Patriot, но указал на один нюанс

Украина может получить лицензию на производство, однако есть одно уточнение.

Украина получит лицензию на производство ракет для комплекса Patriot, однако речь идет о менее современной версии вооружения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Они спросили его, удастся ли президенту Украины Владимиру Зеленскому получить лицензию на производство этих ракет, на что Трамп ответил кратко:

"Менее современную версию".

Также он не сообщил, когда может быть принято окончательное решение о предоставлении такой лицензии.

Видео дня

Patriot для Украины – последние новости

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский призвал президента Польши Кароля Навроцкого повлиять на Трампа в вопросе передачи Украине ракет для системы "Патриот". Он подчеркнул, что передача ракет Patriot – это всегда сложное решение из-за ограниченного количества этих боеприпасов.

"Это не мое решение. В этом вопросе у господина президента привилегированные отношения с Соединенными Штатами, а это американская инициатива… Украина – надежный союзник, она защищает нашу границу от танков Путина. Да и эти ракеты уничтожали бы российские ракеты, летящие на города. Поэтому это непростые решения", – заявил Сикорский.

В то же время министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Украина закупит около 1000 ракет для систем Patriot на средства кредита ЕС. По его словам, для обеспечения устойчивости Украины необходимы решения в сфере противовоздушной обороны.

"Мы заключаем контракты на около тысячи ракет для систем Patriot при содействии наших партнеров и благодаря кредиту ЕС. И опять же, мы благодарны вам за это", – добавил Хмара.

Вас также могут заинтересовать новости: