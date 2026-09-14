Ученые выловили форель из горного озера, и оно 'ожило': что изменилось

Особенно интересные результаты ученые получили при наблюдении за одним из озер, где с 2016 года начали удалять форель.

Наличие форели в высокогорных озерах Калифорнии меняет не только подводную экосистему, но и жизнь птиц вокруг.

Как выяснили ученые, в озерах с рыбой оказалось на 20% меньше пернатых, чем в водоемах, где рыбы никогда не было, пишет Times of India.

Специалисты изучили 39 высокогорных озер в 2-х национальных парках в горной системе Сьерра-Невада. Все водоемы располагались на высоте более 3000 м. Исследователи сравнили озера, куда ранее искусственно вселяли форель, с водоемами, где рыба отсутствовала от природы. Оказалось, что присутствие хищной рыбы заметно отражается на пищевой цепочке: форель оставляет птиц без привычной пищи.

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Учет птиц проводили в течение трех летних сезонов – в 2014, 2015 и 2020 годах. Ученые фиксировали всех птиц, которых удавалось увидеть или услышать во время десятиминутных наблюдений возле берегов.

В среднем в озерах с форелью регистрировали 5,15 птицы на точку наблюдения, тогда как в водоемах без рыбы – 6,48. Таким образом, разница составляла около 20%.

Чтобы понять возможную причину, исследователи изучили насекомых, которыми питаются птицы. Оказалось, что в озерах без рыбы было значительно больше поденок – насекомых, которые массово вылетают из воды в определенные периоды.

В водоемах с форелью поденки часто вообще отсутствовали. Вместо них среди вылетающих насекомых преобладали более мелкие виды – мокрецы, мухи и комары.

Какие птицы пострадали

Изменения коснулись не всех пернатых одинаково. Исследователи обнаружили, что возле зарыбленных озер реже встречались сероголовый горный вьюрок и ореховка Кларка – виды, характерные для высокогорных районов.

При этом горная белобровая овсянка, наоборот, чаще появлялась возле водоемов с форелью. Однако ученые считают этот результат менее убедительным.

Для шести других наиболее распространенных видов птиц существенной зависимости от наличия рыбы обнаружить не удалось.

После удаления форели птиц стало вдвое больше

Особенно интересные результаты ученые получили при наблюдении за одним из озер, где с 2016 года сотрудники национального парка начали удалять форель.

К 2020 году количество рыбы там значительно сократилось. Водоем начал приобретать характеристики озера без рыбы, в частности в нем вновь появились массовые вылеты поденок.

Одновременно увеличилась и численность птиц. Согласно анализу исследователей, после удаления форели количество пернатых удвоилось и приблизилось к показателям соседнего озера, где рыбы изначально не было.

Кроме того, в водоеме после сокращения численности форели впервые были замечены американская оляпка и горная сиалия.

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