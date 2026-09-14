В Херсоне сообщили о блэкауте в городе: что известно

Людей просят отнестись к ситуации с пониманием и пользоваться "Пунктами несокрушимости".

Сегодня в Херсоне произошло аварийное отключение электричества. Об этом заявил глава Херсонской городской администрации Ярослав Шанько.

"Из-за аварийной ситуации Херсон остался без электричества. Сейчас специалисты выясняют причину отключения электроэнергии. Прошу отнестись к ситуации с пониманием", – заявил Шанько.

Он напомнил, что в городе работают "Пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты и получить другую помощь.

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Ситуация в Херсоне – что известно

Как писал УНИАН, в конце августа глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что из-за поражения россиянами Херсонской ТЭЦ рассчитывать зимой на неё или другие объекты критической инфраструктуры в обычном режиме уже невозможно.

Он призвал жителей города, по возможности, выехать в более безопасные регионы Украины. В частности, он отметил, что российские войска вновь атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ, в результате чего объект понес очень серьезные разрушения.

Как сообщил Прокудин, ситуация с безопасностью в Херсоне чрезвычайно сложная, враг ежедневно усиливает атаки именно по критической инфраструктуре области. С 1 июля по момент этого заявления чиновника на Херсонскую область было сброшено 170 кассетных бомб – за почти два месяца их использовано больше, чем за все первое полугодие этого года.

Он также рассказал, что за два месяца агрессор запустил более 1700 ударных БпЛА, в частности, начал активнее применять реактивные "Шахеды" и "Герберы" для ударов по объектам критической инфраструктуры региона.

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