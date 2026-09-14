Россия все еще запускает 'Калибры': в ВМС объяснили, какие возможности есть у противника

По словам Плетенчука, у противника не всё гладко с использованием подводных лодок, но не стоит преуменьшать опасность.

Россия продолжает наносить удары по Украине крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр" прямо из Новороссийска, хотя после недавнего поражения целей противника, среди которых – фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен", потенциал врага в отношении таких ударов сократился вдвое по сравнению с началом 2026 года.

Как рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, на данный момент боевые единицы Черноморского флота РФ в акватории Черного и Азовского морей отсутствуют.

"Исключение – периодически небольшие катера выходили на внешние рейды. Но корабли, тем более носители крылатых ракет, остаются в пунктах базирования. И эта константа, уже можно сказать, остается неизменной. Применение кораблей, запускающих "Калибры", происходит непосредственно в пункте базирования, то есть прямо в гавани", – сказал Плетенчук.

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Он добавил, что такое применение ракетоносцев уже стало тенденцией, поскольку это происходит четвертый месяц подряд. По словам пресс-секретаря, о частом применении ракет этого типа речи не идет. В сентябре, по его данным, было два случая применения "Калибров" прямо с места базирования, в течение лета было несколько атак. Кроме того, возникают вопросы относительно количества ракет, которые противник запускает одновременно. Как пояснил Плетенчук, оно часто не совпадает с количеством непосредственно пусковых шахт на соответствующих кораблях, что может быть связано с различными факторами.

"Но на данный момент максимальное количество кораблей, которые россияне могут использовать для запуска крылатых ракет из акватории Чёрного моря, составляет четыре. Это два надводных корабля проекта "Буян-М" и две подводные лодки проекта "Варшавянка", – сказал Плетенчук.

По его словам, после недавнего поражения нескольких единиц Черноморского флота РФ, в числе которых фрегат "Адмирал Эссен", потенциал ракетоносцев противника сократился вдвое.

"Учитывая, что на начало года у них было на четыре единицы больше, то есть в два раза больше. Опять же, подводные лодки применить тоже не так просто. Для этого им нужно погрузиться… Я пока не представляю, как они могут применяться в том режиме, в котором они сейчас осуществляют пуски…", – сказал пресс-секретарь.

Он пояснил, что четыре боеспособных ракетоносца – это максимальное количество, которое сейчас находится в акватории Черного моря в составе ЧФ РФ, однако, вероятно, на самом деле россияне могут применять два надводных носителя ракет типа "Калибр". В то же время Плетенчук подчеркнул, что преуменьшать опасность не стоит, ведь речь идет о мощных средствах поражения противника.

Силы обороны наносят решающие удары по российскому флоту в Чёрном море

Как писал УНИАН, в ночь на 9 сентября операторы департамента активных действий ГУР МО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по инфраструктуре военно-морской базы России в Новороссийске, а также – вражеский фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356.

В ВМС ВСУ уточнили, что этот корабль был поражён украинской крылатой ракетой "Нептун".

В ночь на 12 августа в Новороссийске были поражены корабли и другие важные цели России. В частности, речь шла о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", патрульный корабль "Василий Быков", инфраструктуру нефтебазы "Грушовая" и т. д.

В то же время на днях враг атаковал Одессу, в том числе с помощью ракет "Калибр". По мнению аналитика Александра Коваленко, одна из этих ракет могла попасть в жилой многоэтажный дом, что привело к гибели двух человек и десяткам раненых.

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