Россия все еще запускает 'Калибры': в ВМС объяснили, какие возможности есть у противника

Россия продолжает наносить удары по Украине крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр" прямо из Новороссийска, хотя после недавнего поражения целей противника, среди которых – фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен", потенциал врага в отношении таких ударов сократился вдвое по сравнению с началом 2026 года.
Как рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, на данный момент боевые единицы Черноморского флота РФ в акватории Черного и Азовского морей отсутствуют.
"Исключение – периодически небольшие катера выходили на внешние рейды. Но корабли, тем более носители крылатых ракет, остаются в пунктах базирования. И эта константа, уже можно сказать, остается неизменной. Применение кораблей, запускающих "Калибры", происходит непосредственно в пункте базирования, то есть прямо в гавани", – сказал Плетенчук.
Он добавил, что такое применение ракетоносцев уже стало тенденцией, поскольку это происходит четвертый месяц подряд. По словам пресс-секретаря, о частом применении ракет этого типа речи не идет. В сентябре, по его данным, было два случая применения "Калибров" прямо с места базирования, в течение лета было несколько атак. Кроме того, возникают вопросы относительно количества ракет, которые противник запускает одновременно. Как пояснил Плетенчук, оно часто не совпадает с количеством непосредственно пусковых шахт на соответствующих кораблях, что может быть связано с различными факторами.
"Но на данный момент максимальное количество кораблей, которые россияне могут использовать для запуска крылатых ракет из акватории Чёрного моря, составляет четыре. Это два надводных корабля проекта "Буян-М" и две подводные лодки проекта "Варшавянка", – сказал Плетенчук.
По его словам, после недавнего поражения нескольких единиц Черноморского флота РФ, в числе которых фрегат "Адмирал Эссен", потенциал ракетоносцев противника сократился вдвое.
"Учитывая, что на начало года у них было на четыре единицы больше, то есть в два раза больше. Опять же, подводные лодки применить тоже не так просто. Для этого им нужно погрузиться… Я пока не представляю, как они могут применяться в том режиме, в котором они сейчас осуществляют пуски…", – сказал пресс-секретарь.
Он пояснил, что четыре боеспособных ракетоносца – это максимальное количество, которое сейчас находится в акватории Черного моря в составе ЧФ РФ, однако, вероятно, на самом деле россияне могут применять два надводных носителя ракет типа "Калибр". В то же время Плетенчук подчеркнул, что преуменьшать опасность не стоит, ведь речь идет о мощных средствах поражения противника.
Силы обороны наносят решающие удары по российскому флоту в Чёрном море
Как писал УНИАН, в ночь на 9 сентября операторы департамента активных действий ГУР МО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по инфраструктуре военно-морской базы России в Новороссийске, а также – вражеский фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356.
В ВМС ВСУ уточнили, что этот корабль был поражён украинской крылатой ракетой "Нептун".
В ночь на 12 августа в Новороссийске были поражены корабли и другие важные цели России. В частности, речь шла о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", патрульный корабль "Василий Быков", инфраструктуру нефтебазы "Грушовая" и т. д.
В то же время на днях враг атаковал Одессу, в том числе с помощью ракет "Калибр". По мнению аналитика Александра Коваленко, одна из этих ракет могла попасть в жилой многоэтажный дом, что привело к гибели двух человек и десяткам раненых.