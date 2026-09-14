Украинцев в Польше обманывают при приеме на работу: названы самые распространенные схемы

Одной из самых рискованных схем является выплата части зарплаты "в конверте".

Украинцы, ищущие работу в Польше, всё чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства: высокая ставка в вакансии может оказаться значительно ниже после оформления, часть зарплаты могут привязать к премиям, а проблемы с документами или страховыми взносами человек иногда замечает лишь через несколько месяцев.

Об этом сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal, которая определила самые распространенные схемы, с которыми сталкиваются иностранцы при трудоустройстве в Польше.

"То, что написано в объявлении о вакансии, не всегда совпадает с договором и реальной зарплатой. В то же время польские государственные органы ужесточают контроль за законностью трудоустройства иностранцев. Поэтому ошибки или сознательные нарушения со стороны работодателя или агентства могут создать проблемы не только с зарплатой, но и с документами работника", – говорится в исследовании.

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Максимальная ставка вместо гарантированной

Одна из самых распространенных схем касается зарплаты: в вакансии, например, указывают 35–36 злотых в час. Кандидат воспринимает эту сумму как свою будущую ставку. После оформления выясняется, что гарантированная сумма ниже, а 35–36 злотых можно получить только при определенных условиях.

Именно поэтому перед началом работы важно проверить, какая ставка гарантирована договором и от чего зависит остальная часть выплаты.

Похожая ситуация возникает, когда большая часть рекламной ставки на самом деле является премией. Например, в вакансии указано 36 злотых в час. Но гарантированная ставка составляет 20 злотых, а ещё 16 злотых работник получает только при выполнении определённых условий, например, за полную посещаемость. Больничный или пропущенная смена могут существенно уменьшить зарплату.

Зарплата "в конверте"

Одна из самых рискованных схем заключается в том, что часть зарплаты работнику платят официально, а остальное обещают выдавать наличными. Главный риск очевиден: неофициальную часть зарплаты могут просто не выплатить. Кроме того, социальные взносы рассчитываются только с официального дохода.

Проблемы могут возникнуть и при проверке документов. Польские органы видят информацию о регистрации работника в ZUS (государственное Управление социального страхования в Польше) и уплате взносов. Если официальные данные не соответствуют реальной работе человека, это может вызвать дополнительные вопросы относительно легальности его трудоустройства.

Отсутствие регистрации в ZUS

Другая распространенная проблема возникает, когда работника не регистрируют в ZUS или системе медицинского страхования, хотя это необходимо сделать в соответствии с его договором. Если агентство не оформляет социальное страхование надлежащим образом, стоит проверить и другие документы, связанные с трудоустройством.

Поддельные медицинские документы

Иногда работнику предлагают "не тратить время" на медицинский осмотр и оформить необходимую справку другим способом. Если поддельный документ используется при оформлении работы или документов на пребывание в Польше, у человека могут возникнуть проблемы с легализацией. Кроме того, использование поддельных документов может повлечь за собой уголовную ответственность.

Манипуляции с налоговым резидентством

Агентство может предложить работнику подписать документ, в котором указано, что он якобы не является налоговым резидентом Польши. Это позволяет применить другой способ расчета налога.

Но налоговый статус определяется не просто заявлением человека. Учитывается, где находится центр его жизненных интересов и сколько времени он фактически находится в Польше. Если данные в документах не соответствуют реальной ситуации, налоговая служба может потребовать исправить декларацию и доплатить налог вместе с процентами.

Манипуляции с учётом рабочего времени

Работник может фактически отработать 220 часов, но в расчете зарплаты увидеть только 180. Иногда не учитывают часть смен, время подготовки к работе или другие периоды. Формально почасовая ставка остается прежней, но общая выплата становится меньше.

Неожиданные удержания из зарплаты

В вакансии может быть указана хорошая ставка, но после первой выплаты работник видит значительно меньшую сумму. Причина может заключаться в дополнительных удержаниях за жилье, транспорт, рабочую одежду или другие расходы. Отдельный риск представляют различные "штрафы" или платежи, о которых человеку не сообщили во время рекрутинга.

"Сегодня рискованная вакансия не обязательно выглядит как обман. В ней может быть хорошая ставка, нормальное описание работы и стандартный договор. Проблема становится заметной позже, когда появляются дополнительные удержания, меняется зарплата или возникают вопросы с документами. Поэтому мы советуем проверять не только вакансию, но и само агентство", – отмечают в Gremi Personal.

Украинцы в Польше – последние новости

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что граждане Украины укрепили экономику страны. Вклад украинцев в рост польской экономики оценивают в 2,7% ВВП.

Вернуться в Украину намерены 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до окончания войны: в ближайшее время готовы вернуться 8%, после войны – 43%. Не планируют возвращение 26%, а 23% не могут дать однозначного ответа.

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