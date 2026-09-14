Не только Альпы: маршруты поездов с самыми красивыми в мире осенними пейзажами

В списке есть несколько довольно неожиданных мест.

Для многих туристов поездка на поезде – это не только способ добраться из пункта А в пункт Б, но также возможность полюбоваться невероятными пейзажами из окна.

Портал о путешествиях Euronews Travel, основываясь на анализе японского железнодорожного оператора JR Pass, отобрал несколько самых живописных осенних маршрутов на поезде в Европе и не только. В списке есть несколько довольно неожиданных мест.

При этом большинство из этих маршрутов устроены таким образом, что туристы могут выходить на разных станциях, останавливаться там на день-два и затем продолжать путешествие, фактически формируя полноценный тур.

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Линия GoldenPass, Швейцария

Здесь нет ничего удивительного, ведь Швейцария известна на весь мир своими невероятными альпийскими пейзажами. Знаменитый маршрут GoldenPass Line проходит по историческим железным дорогам, которые были построены еще в 1890-х годах.

Этот 191-километровый маршрут, начинающийся в Монтре и заканчивающийся в Интерлакене, позволяет любоваться культовыми альпийскими пейзажами: от Женевского озера до панорамных видов на Монблан, Маттерхорн и Эйгер.

Среди главных достопримечательностей – исторический Шильонский замок (средневековая крепость на берегу Женевского озера) и ледник Цанфлерон, расположенный на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

"Поскольку более половины осени (52,55%) на маршруте стоит ясная погода, а дожди идут примерно в один из четырех дней, климатические условия благоприятствуют осенним путешествиям и осмотру видов", – сообщили Euronews Travel представители JR Pass.

Билет во второй класс без резервирования места можно приобрести примерно за 60 евро.

Tren de Sóller, Майорка

А вот испанский остров Майорка, за которым давно уже закрепилась репутация места "вечного лета", выглядит менее очевидным кандидатом в этот рейтинг.

Электрическая железная дорога "Трен-де-Сольер", построенная в 1912 году (на ней до сих пор используются оригинальные деревянные вагоны), соединяет Сольер и Пальму, петляя среди недооцененных туристами горных массивов и цитрусовых рощ.

Этот маршрут идеально подходит для любителей искусства, поскольку на железнодорожном вокзале Сольера работают две постоянные выставки с подлинными произведениями Миро и Пикассо.

Среди других достопримечательностей – кафедральный собор Санта-Мария, горный хребет Серра-де-Трамунтана (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) и бесконечные живописные виды.

Стоимость билета туда и обратно составляет 40 евро.

Родопская узкоколейная железная дорога, Болгария

Болгарская узкоколейка – прекрасный способ познакомиться с одним из самых нетронутых уголков природы в Европе. Маршрут протяженностью 125 км соединяет Верхнефракийскую низменность с горами Родопы и Пирин и считается одним из выдающихся инженерных достижений страны.

"Эта линия, несомненно, является национальным достоянием, которое ценят за богатую историю, уникальные технические характеристики и захватывающие дух пейзажи", – говорится на официальном сайте железной дороги.

На каждой станции и остановке туристам доступен широкий выбор пешеходных маршрутов и живописных видов на горные хребты, золотистые буковые леса и уютные деревушки, словно застывшие во времени.

Поскольку осенью здесь в среднем бывает всего пять дождливых дней, пассажиров ждет свежая и ясная погода.

Стоимость тура на один день начинается от 79 евро, но цена может быть ниже в зависимости от даты поездки.

Semmering Railway, Австрия

Земмерингская железная дорога, известная как первая в мире линия стандартной колеи, проложенная через высокогорный перевал, остается одним из величайших инженерных сооружений, действующих и по сей день.

Путешествуя по маршруту от Глоггница до Мюрццушлага, пассажиры могут любоваться каменными виадуками, туннелями, прорубленными в скалах, и великолепными горными пейзажами.

В JR Pass отмечают, что маршрут позволяет увидеть "яркую палитру красок" Австрии. Это, в сочетании с ясной погодой, которая держится почти половину осени, делает его идеальным для поездки в прохладное время года.

Стоимость билетов стандартного класса на эту 36-минутную поездку начинается примерно от 10 евро.

Schneeberg Railway, Австрия

Эта горная линия – одна из последних сохранившихся в Европе зубчатых железных дорог, доставляющая пассажиров на станцию ​​Хохшнееберг, расположенную на высоте 1800 метров.

"Станция Баумгартнер – отличное место для остановки в пути", – отмечается на официальном сайте железной дороги Шнееберг.

Здесь можно попробовать знаменитые "шнеебергские бухтельн" – сладкие булочки с джемом, попутно наслаждаясь потрясающими панорамными видами на окрестные горные пики.

Стоимость билета для взрослых в низкий сезон начинается от 33,50 евро (в одну сторону).

Sagano Romantic Train, Япония

Маршрут "Романтический поезд Сагано" проходит мимо бамбуковой рощи Арасияма в Киото. Эта 25-минутная поездка вдоль реки Ходзу между станциями Сага-Арасияма и Камеока позволяет туристам увидеть одни из самых впечатляющих пейзажей Азии, которыми удобно любоваться из открытого вагона поезда.

Особенно завораживающе маршрут выглядит осенью, когда клены окрашиваются в огненно-красные и золотистые тона.

Другие идеи для осенних путешествий

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее бывалый путешественник Тайлер Фокс назвал регионы в Европе, где "золотая осень" длится дольше всего. Оказывается, в некоторых местах ярках листва сохраняется вплоть до ноября.

В свою очередь наша редакция отобрала семь курортов Европы, куда можна отправиться на отдых в "бархатный сезон", чтобы насладиться "поздним" пляжным отдыхом.

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