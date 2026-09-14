Наличие ряда товаров в магазинах находится под угрозой: министр озвучил список

Отдельно он уделил внимание импортным поставкам.

В Украине сейчас нет дефицита продуктов питания, однако определенные группы товаров с большей вероятностью могут отсутствовать на полках, чем другие. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Это товары, которые нужно быстро реализовывать, – овощи и фрукты. У них сравнительно не такой длительный срок хранения, они объемны с точки зрения перевозки. Частично это может быть свежая и охлажденная продукция, которая может продаваться на льду, – свежее мясо или рыба. По другим товарам таких рисков нет", – объяснил министр.

Он отметил, что Украина способна полностью обеспечить себя продовольствием по большинству позиций. Отдельно он рассмотрел ситуацию с зарубежными поставками.

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"Импорт также сопряжён с рисками. Часть продукции ранее завозилась крупными партиями в распределительные центры, там скапливалась, а уже оттуда развозилась дальше. Соответственно, такие центры также оказались в зоне риска. Поэтому сейчас этот вопрос также требует децентрализации", – указал Высоцкий.

Украина зависит от импорта определенных продуктов, однако эта зависимость не является критической, заверил чиновник.

"Прежде всего речь идет о продуктах, которые в Украине просто не производятся или не выращиваются. Это, например, экзотические фрукты – цитрусовые, бананы. Также мы импортируем сырье, для которого у нас нет собственного производства, в частности кофе и какао-бобы. Довольно значительна доля импорта рыбной продукции, прежде всего океанической и морской рыбы", – перечисляет Высоцкий.

Некоторые другие категории продуктов зависят от вкусовых предпочтений потребителей – например, предпочтение польских сыров отечественным. Овощи для борща Украина будет сезонно закупать зимой-весной.

"В то же время рис мы импортируем, поскольку из-за природно-климатических условий в Украине его выращивают в небольших объемах. И соль мы импортируем, поскольку основные её месторождения связаны с "Артемсолью", которая оказалась на временно оккупированной территории", – подытожил министр.

Цены на продукты в Украине – основные прогнозы

Дефицита продуктов в Украине нет – в то же время, по оценкам Минагро, из-за перестройки логистики торговыми сетями продукты по всей Украине могут потенциально подорожать в пределах 2,5%. При этом профильный министр Тарас Высоцкий не исключает, что другие факторы могут дополнительно влиять на цены.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что мясная группа осенью подорожает в пределах 10%, крупы – в пределах 15%. А в первую очередь подорожают молочные продукты и замороженные продукты.

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