Нефть подорожала более чем на $3: сколько теперь стоит баррель

Рост цен на нефть произошел на фоне активизации атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Цены на нефть выросли более чем на 3 доллара на фоне новых ударов хуситов по Саудовской Аравии и иранских атак на суда в Персидском заливе. Это усилило опасения относительно поставок после остановки работы ключевого саудовского нефтепровода, пишет Reuters.

По состоянию на 05:40 по киевскому времени фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на нефть марки Brent подорожали на 3,21 долл., или на 3,1%, до 107,82 долл. за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 3,17 долл., или на 3,2%, до 103,22 долл. за баррель.

"Это произошло на фоне активизации атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, в частности на важный трубопровод "Восток-Запад"", – отметили аналитики ING по сырьевым рынкам и добавили, что пока неясно, насколько серьезны возможные повреждения и как долго трубопровод не будет работать.

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По словам саудовских чиновников, нефтепровод "Восток-Запад" временно приостановил работу после удара беспилотника. Остановка трубопровода, позволяющего Саудовской Аравии обходить Ормузский пролив и перенаправлять экспорт нефти, ставит под угрозу до 4% мировых поставок нефти.

Из-за остановки трубопровода запасов в порту Янбу хватит лишь на 5–7 дней экспорта, сообщили Reuters три источника, осведомленные об экспорте Саудовской Аравии.

Саудовские государственные СМИ 13 сентября обнародовали видеозаписи повреждений домов и мечети в южной провинции Джазан, которые, по их словам, стали следствием удара хуситов. Хуситы также заявили, что нанесли удар по саудовской военной базе в соседней провинции.

Британское морское агентство безопасности UKMTO сообщило, что 13 сентября в Ормузском проливе снаряд попал в судно, что привело к пожару и вынудило экипаж эвакуироваться. При этом Иран сообщил, что в результате удара по иранскому коммерческому судну у побережья страны погиб один человек, а ещё четверо членов экипажа получили ранения.

Ситуация с нефтью в мире – последние новости

Международное энергетическое агентство сообщило, что в августе объемы поставок сырой нефти из Саудовской Аравии сократились на 2,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель за последние более чем 30 лет.

С июля поддерживаемые Ираном йеменские хуситы начали морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море, нападая на суда и объекты инфраструктуры. В результате этого судоходство через критически важный Баб-эль-Мандебский пролив в августе порой почти полностью останавливалось.

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