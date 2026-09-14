В Луцке есть дом длиной почти 3 км: почему его считают самым длинным в мире

Даже если это здание окажется не самым длинным, оно точно является домом-рекордсменом.

В Луцке есть дом, который считается самым длинным в мире, ведь он простирается почти на три километра и объединяет 38 домов разной высоты. Об этом рассказал начальник отдела охраны культурного наследия горсовета Александр Котис для "Суспильного".

По его словам, из космоса форма дома напоминает шестиугольник, как пчелиный сот. Каскад из 5- и 9-этажных домов растянут на два проспекта областного центра – Молодежи и Соборности. При этом каждое здание имеет свой административный адрес.

Жители рассказывают, что люди иногда блуждали по району, поскольку все дворы похожи.

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"Это еще такой квест. Вижу, как мимо меня проходит мужчина раз три. Потом говорит: подскажите, как мне отсюда выйти. Я в лесу могу найти дорогу, а отсюда – нет. Здесь в одну арку зайдешь, а в другую выйдешь", – отмечает местная жительница Любовь Лапченко.

Женщина поселилась здесь в 1980 году, когда дом сдали в эксплуатацию. По её словам, добираться домой было сложно, а поездка из центра тогда занимала 40 минут. Вокруг росла кукуруза, а до этого летали самолеты. Уже через несколько лет микрорайон фактически разросся.

По словам Валерия Гаврука, который живет здесь с 1996 года, тогда район больше походил на поселок, чем на город.

"В нашем славном 33-м году, помню, ещё ходили комбайны. Некоторая путаница была, но катастрофических заблуждений – нет. Хотя тогда никакой навигации, телефонов не было. Мы ориентировались исключительно в общении", – говорит он.

В то же время Котис рассказал, что начали строить дом еще в 1969 году, тогда работали по проекту архитекторов Василия Маловицы и Ростислава Метельницкого.

"Длинных домов в мире много, и есть критерии, по которым их определяют. Например, этот построен на сплошном фундаменте, но есть части, которые ответвляются. Это народная легенда, которая недалеко от правды", – высказался краевед.

По словам Котиса, даже если здание окажется не самым длинным, оно точно является домом-рекордсменом, одним из тех, которые поражают своими масштабами. В доме 156 подъездов и более трех тысяч квартир, в которых проживает почти 7 тысяч человек.

Он пояснил, что идея построить этот дом возникла в конце 60-х годов, в начале активного размаха индустриализации. Тогда строились фабрики, проектировались новые жилые районы. Уже в 1972 году в городе начал курсировать троллейбус, поэтому у архитекторов появилась идея построить большой дом.

В то же время председатель ОСМД "Смарагд, 13" Эмилия Химочка говорит, что сейчас на крыше жильцы внедряют энергосберегающие технологии. Она отметила, что дом на 33-й улице – первый из всех крупнейших домов мира, который приступил к комплексной термомодернизации.

За это время они постепенно заменили все коммуникации, утеплили чердак и стены, заменили трубы горячего водоснабжения, окна общего пользования и окна в квартирах жильцов.

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