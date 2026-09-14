На аэродроме в Приморско-Ахтарске произошел пожар (спутниковые снимки)

Тепловые сигнатуры были зафиксированы 13 сентября в районе западной части взлетно-посадочной полосы.

На военном аэродроме в Приморско-Ахтарске Краснодарского края Российской Федерации произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

В частности, отмечается, что тепловые сигнатуры были зафиксированы в воскресенье, 13 сентября, в районе западной части взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, как свидетельствуют данные спутниковых снимков, еще один очаг пожара зафиксировали в кустарнике у границы территории аэродрома.

Видео дня

Удары по аэродрому

Как сообщал УНИАН, 20 августа в результате удара по аэродрому "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае РФ были повреждены мобильная радиолокационная станция "Ниобий" и 18 складских зданий для хранения БПЛА.

РЛС "Ниобий" – это российская мобильная трехкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона волн, предназначенная для обнаружения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Эта РЛС может обнаруживать малозаметные цели, в том числе оснащенные технологией "стелс".

Стоит отметить, что в августе российские аэропорты временно закрывались 993 раза – в среднем 32 раза в день – поскольку операции украинских дронов вынуждали неоднократно закрывать воздушное пространство по всей стране. Данные отрасли свидетельствуют, что это был месяц, нанесший наибольший ущерб российской гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года.

За лето в целом было зафиксировано 2 182 закрытия, что уже превышает годовой показатель за 2025 год.

В то же время 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское воздушное пространство "становится абсолютно опасным" для гражданской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: