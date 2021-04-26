Столица может вскоре перейти в "оранжевую" зону карантина.

В ближайшее время Киев может покинуть "красную" зону карантина и перейти в "оранжевую", заявил глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

По его словам, показатели заболеваемости по Киеву стабилизировались, по всем параметрам, определенным Минздравом, фиксируют снижение.

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"Киев может на этой неделе выйти из красной зоны. Что касается Пасхи, сегодня проводятся Госпродпотребслужбой совместно с КГГА консультации со всеми конфессиями по проведению праздника. Действительно, у нас были фактически тренировки на Вербное воскресенье, и мы увидели несоблюдение противоэпидемических мер - скопление людей, несоблюдение дистанции, отсутствие масок. Поэтому с сегодняшнего дня мы усилили контрольный режим по данным заведениям. И будет ежедневно проводиться контроль с целью отработки всех противоэпидемических мер", - сказал он.

По словам Рубана, в Киеве много нарушений карантина.

"Киев еще не будет готов перейти в желтую зону. У нас будет оранжевая зона. Что касается субъектов хозяйствования - ресторанов, транспорта, то каждый день выписывается более сотни штрафов на 34 тысяч гривень, закрываются субъекты хозяйствования. Люди сознательно не выполняют ограничительные меры", - сказал он.

Карантин в Киеве: ограничения и запреты

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

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Автор: Юрий Годован