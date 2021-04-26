Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже до конца этой недели Киев покинет "красную" зону карантина.

Об этом сообщает издание "Страна".

Степанов сообщил, что Киев уже выходит из "красной" зоны.

"Думаю, точно до конца этой недели это произойдет. Ситуация с заболеваемостью в столице постепенно стабилизируется", - заявил он.

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Карантин в Киеве: ограничения и запреты

Киев с 23 марта находится в «красной» зоне эпидопасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

21 апреля начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прогнозировал, что к майским праздникам Киев будет переведен в «оранжевую» зону.

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Автор: Олег Давыгора