Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая.

После вступления в силу закона о мобилизации в Украине одновременно расширился и сузился круг людей, которые имеют право претендовать на отсрочку от военной службы.

Об этом РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко. Отныне отсрочку могут получить только студенты дневной или дуальной формы обучения, а также получатели высшего предыдущего уровня образования. В то же время "заочка" и второе высшее образование не дают такого права.

Также без права на отсрочку остались мужчины в возрасте 25 и 26 лет, многодетные родители-должники по алиментам и те, кто ухаживает за родителями жены с 1 или 2 группами инвалидности. "Оставили право на отсрочку, если мужчина ухаживает за своими родными родителями с инвалидностью", - добавила адвокат.

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Кроме того, теперь получить отсрочку не могут неполнородные братья погибших на войне военных - только родные. Анищенко назвала категории граждан, которые имеют право на отсрочку:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторного прохождения через 6-12 месяцев);

лица, которые были в плену;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй из родителей проходит военную службу;

матери и отцы-одиночки;

ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II группы и не имеющие трудоспособной жены (мужа);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Также мобилизации не подлежат судьи, нардепы, члены Счетной палаты, дипломатические служащие, уполномоченный ВР по правам человека, работники органов военного управления, воинских частей Министерства обороны, Вооруженных сил, Государственная специальная служба транспорта, Службы безопасности, Служба внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои данные.

На днях Волынская областная военная администрация сообщила, что высшие учебные заведения области будут передавать Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки списки отчисленных студентов.

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