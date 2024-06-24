На Волыни вузы будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов

Такие договоренности достигли, чтобы исключить получение отсрочки лицами, которые не выполнили условия для зачисления.

Волынские высшие учебные заведения будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов.

Об этом сообщает Волынская областная военная администрация. Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области.

"Мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и передышке, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом", - отметили в ОГА.

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Следовательно, одним из вопросов, который изучали и анализировали во время очередного заседания Совета обороны области, было поступление военнообязанных в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и обозначили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах. Кроме этого, ракторы заверили, что достигли четкой договоренности с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления.

Мобилизация в Украине - что интересно почитать

Ранее Истомин объяснил, почему после обновления данных в "Резерв+" могут вручить повестку на улице. По его словам, это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение.

В то же время нардеп Юрий Камельчук рассказал, что 70-80% людей, которые обновляют данные в ТЦК, имеют причины для отсрочки. Несмотря на это мобилизация в Украине проходит достаточно высокими темпами, отметил народный избранник.

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