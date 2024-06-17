34% респондентов согласились с тем, что они поддерживают новый закон о мобилизации.

Среди опрошенных украинцев нет выраженного отношения к закону о мобилизации. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая – 1 июня.

"Среди украинцев нет выраженного отношения к Закону о мобилизации, что, очевидно, является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам Закон охватывает различные сферы", – отмечают социологи.

Так, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации". 34% согласились (скорее или полностью) с таким утверждением. В то же время 20% респондентов скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

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"Стоит подчеркнуть, что несогласие с утверждением не является тождественным тому, что люди выступают против (и тем более не является свидетельством отношения к необходимости самой мобилизации или потребности давать отпор врагу). Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение", – говорится в результатах опроса.

Авторы исследования также провели регрессионный анализ с использованием модели, прогнозирующей негативное отношение к мобилизации на основе нескольких независимых переменных.

Пояснения к графику:

Возраст: С каждым последующим годом возраста негативное отношение к мобилизации уменьшается в среднем на 0,6 процентного пункта при условии, что все остальные переменные остаются неизменными. Этот эффект является статистически значимым.

Пол: Принадлежность к женскому полу ассоциируется с увеличением вероятности негативного отношения к мобилизации в среднем на 9 процентных пунктов по сравнению с мужчинами, при условии, что другие переменные остаются неизменными. Этот эффект является статистически значимым.

Восток: Проживание на Востоке Украины имеет небольшую, незначимую отрицательную связь с негативным отношением к мобилизации.

Запад: Проживание на Западе Украины ассоциируется с повышением на 6 процентных пунктов вероятности выступать против мобилизации, хотя этот результат не является значимым.

Юг: Проживание на Юге Украины имеет небольшую, незначимую положительную связь с негативным отношением к мобилизации.

Образование: Более высокий уровень образования ассоциируется с небольшим, незначимым уменьшением негативного отношения к мобилизации.

Материальное положение семьи: Улучшение материального положения семьи ассоциируется с небольшим, несущественным уменьшением негативного отношениея к мобилизации.

Национальность: Идентификация себя как украинца имеет небольшую, незначительную положительную связь в вопросе с негативным отношением к мобилизации.

Язык опроса: Отвечая на вопросы опроса на украинском языке (языковая практика согласно Онуч и Хейл 2018), респонденты на 12 процентных пунктов снижают вероятность негативного отношения к мобилизации, что является статистически значимым.

Никаких компромиссов: Убеждение, что в будущих переговорах не следует идти ни на какие компромиссы, ассоциируется со статистически значимым снижением на 19 процентных пунктов вероятности негативного отношения к мобилизации. Украинцы, которые более жестко придерживаются бескомпромиссной позиции, менее склонны выступать против мобилизации.

Одобрение Зеленского: Одобрение президента Зеленского ассоциируется со снижением на 24 процентных пункта вероятности выступать против мобилизации, что является статистически значимым. Таким образом, те, кто высоко одобряют Зеленского, также одобряют мобилизацию. Как видим, эти два фактора не только сильно коррелируют, но и являются потенциально эндогенными.

*** Опрос КМИС был проведен в рамках проекта "MOBILISE", цель которого – понять детерминанты "мобилизации" (в более широком понимании политической мобилизации общества / граждан, а не только военного призыва) дома и за рубежом с помощью многоволнового, национально репрезентативного панельного исследования.

В мае 2024 года вопросы были добавлены в регулярный "Омнибус" КМИС: опрос был проведен в течение 26 мая – 1 июня, методом телефонных интервью были опрошены 2 тыс. 11 взрослых жителей подконтрольных правительству Украины территорий.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что мобилизационный потенциал в Украине составляет не менее 5-6 млн мужчин, однако от Вооруженных сил Украины пока нет запроса на такое количество.

Депутат также отметил, что предложенная идея по экономическому бронированию будет касаться всех предприятий. Впрочем, некоторые формальности могут помешать экономическому бронированию, – наличие у предприятия задолженности по сборам и налогам.

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