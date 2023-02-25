За год существования марафона команды-создатели "Единых новостей" создали более 18 000 сюжетов, информировавших и вдохновлявших страну.

Национальный марафон "Единые Новости" был создан ради оперативного, достоверного и качественного информирования страны во время полномасштабного вторжения, поддержки национального единства и информационного противодействия врагу. Уже год крупнейшие украинские медиагруппы, общественный и государственные вещатели работают над эфиром вместе с общей целью - приближение победы Украины.

За год существования марафона команды-создатели "Единых новостей" создали более 18 000 сюжетов, информировавших и вдохновших страну, 40 000 прямых включений - что помогали узнать самое важное от первых лиц и с места событий. Объединенная маркетинговая команда создала более 700 социальных роликов, поддерживающих боевой дух и единство, информировавших население и сохранявших национальную память о героях и героинях. Вместе со зрителями "Единые новости" собрали более 500 миллионов гривень для помощи ВСУ и решения гуманитарных проблем, вызванных войной.

За большими цифрами - истории сотен журналистов, редакторов, операторов и ведущих, что с первого дня полномасштабного вторжения выбрали национальную безопасность вместо личной. Начая с самых сложных для страны дней февраля 2022 они продолжают круглосуточную работу в самых горячих точках, но остаются в эфире вместе с украинцами. В этих цифрах - год народного сопротивления, тысячи историй военных и гражданских, людей из разных профессий и регионов, но объединенных общей целью украинской победы.

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"Наша задача как вещателей в "Единых новостях" - обеспечивать зрителей оперативной информации о событиях в стране и быть на связи 24 на 7. Спасибо каждому украинцу за вовлеченность, за неравнодушие и готовность всегда приходить на помощь друг другу. В свою очередь, каждую секунду выражаем восхищение и большую честь и уважение нашим защитникам и защитницам. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы бороться за победу на информационном фронте и помогать тем, кто ведет ожесточенную борьбу на передовой. Вместе - к победе. На всех фронтах!" - прокомментировали в 1+1 media.

Национальный марафон стал уникальным для мира прецедентом единства вещателей и частно-государственного партнерства во время наибольшей угрозы для национальной безопасности. Результатом этого технического и креативного объединения независимых редакций стала наибольшая из возможных во время войны устойчивость. Во время постоянных ракетных обстрелов, кибератак или в условиях блэкаута - доступ зрителей к актуальным и проверенным новостям не останавливался ни на минуту в течение года.

Важным достижением марафона остается стабильно высокий уровень доверия украинского зрителя. Так, 91% украинцев знает о существовании "Единых новостей", 78% из них являются его зрителями. "Единые новости" представлены абсолютно на всех площадках - на телевидении, радио, в интернете и социальных сетях, на платформах онлайн-телевидения и действия. Марафон также распространяется на разных языках и доступен для бесплатного просмотра по всему миру.

Команды марафона продолжают работать ради украинцев и объявления главной новости - победы Украины над врагом.

*Данные социологического исследования Gradus Research Company по заказу Общественного Вещания. Исследование было проведено в рамках и благодаря проекту "Комплексная организационная трансформация компании", финансируемого Шведским агентством по вопросам международного сотрудничества и развития Sida.

Данные VI волны исследования были реализованы в декабре с выборочной совокупностью 2500 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий и тех, где идут активные боевые действия). Метод сбора информации-самозаполнение анкет в мобильном приложении "GRADUS".