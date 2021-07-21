Мужчина спас собаку и стал звездой в сети. Кто же этот смельчак, который выбрал спасать животное вместо того, чтобы укрыться от дождя – читайте далее.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни Киев снова будет заливать. Предыдущий ураган оставил после себя немало воспоминаний, от которых киевляне еще долго будут оправляться.

Журналисты нашли мужчину, который стал звездой в Сети, спасая на руках испуганную собаку. Сейчас с ним и псом все в порядке, однако мужчина говорит: после стресса переживает за четвероногого еще больше.

Так кто этот человек с собакой, почему выбрал спасать пса вместо того, чтобы спрятаться от дождя и как реагирует на свой новый звездный статус - в сюжете ТСН.

Видео спасения собаки во время бури подняло настоящий ажиотаж в сети. Мужчина вместо того, чтобы прятаться от дождя, помогает псу. Сегодня познакомиться со спасенной собакой можно только залезши через чащи в недострой. Выманить его пытаемся с Виктором. Именно он стал героем непогоды.

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Виктору Олексенко 57 лет, он работает охранником на стройке. Говорит: год назад маленьких щенков в будку охраны принес руководитель, с тех пор они живут с охранниками. Девочку зовут Ника, а мальчика, попавшего на видео - Бармалеем. Он помогает охранять. Увидеть Бармолея за лакомство получилось, а вот к интервью спасенный во время урагана пес пока не готов: от камеры он прячется. Виктор говорит, все из-за стресса. Собака очень испугалась реки из воды на дороге. Тогда мужчина сразу бросился спасать четвероногого, босиком побежал вытаскивать его из воды и даже пробил ногу.

Стать звездой сети Виктор не надеялся. Видео уже видел, а вот комментарии читает впервые. Чем отплатит псу за пережитый стресс - уже придумал: это любимая еда, а еще - ласка. После такого форс-мажора, говорит, ничего не изменится, только переживает за друга еще больше.

Напомним, 19 июля около полудня Киев накрыла мощная буря с грозой. Ливень сопровождался шквальным ветром.

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Автор: Виктория Гордиенко