Фигурантам по делу Шеремета изменили подозрения, завтра может быть завершено расследование – юрист

Согласно тексту подозрения, "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста", к чему "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета изменили подозрения.

Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг" Леонид Маслов, адвокаты которой защищают одного из подозреваемых Андрея Антоненко.

"Изменено подозрение, коротко: Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" А. Антоненко, Я. Дугарь и Ю. Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив)", - заявил он.

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По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко теперь "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

"Теперь они еще и уничтожили машину "Субару" и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение. Удивительно, что не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста, ведь господин Шеремет ехал на работу, простите за "черный" юмор. Похоже, что завтра состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств", - считает юрист.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.