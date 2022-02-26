Оба поезда отправились к границе с Украиной накануне, 25 февраля. Поезда состоят из 13 вагонов.

Два гуманитарных поезда для беженцев направила Чешская железная дорога в польский город Перемышль, что на границе с Украиной.

Сообщение запустили при сотрудничестве с польским партнером-перевозчиком, сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт железной дороги Чехии.

Оба поезда отправились к границе с Украиной накануне, 25 февраля. Поезда состоят из 13 вагонов.

"Каждый из этих поездов может предложить примерно 900 мест при максимальной заполненности", – говорится в сообщении чешского перевозчика.

Первый гуманитарный поезд отправился из Перемышля в 9 утра 26 февраля в город Богумин, что на востоке страны, откуда имеется сообщение на другие территории Чешской Республики. Второй поезд остается в Перемышле и будет использоваться в оперативном режиме в соответствии с дальнейшим развитием гуманитарной ситуации.

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