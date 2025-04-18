Легендарным подразделением будет командовать патриот из Донецкой области, который защищал Мариуполь и прошел российский плен в Еленовке.

Подполковник Богдан Гришенков (позывной "Пугач") стал новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале бригады.

Перед тем командиром бригады был полковник Денис Прокопенко ("Редис"), который на сегодня возглавляет созданный на днях один из корпусов Национальной гвардии Украины.

В бригаде отмечают, что Гришенков родился 20 октября 1993 года в городе Славянск Донецкой области. Благодаря бабушке он регулярно посещал местную ячейку общества "Просвита". Учился в Славянском авиационном колледже, а позже - в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба по специальности "Энергосистемы".

Видео дня

В сообщении сказано, что "Пугач" является профессиональным военным с почти десятилетним опытом службы в "Азове", где прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона. В "Азов" пришел в 21-летнем возрасте.

В бригаде отмечают, что Гришенков встретил полномасштабное вторжение вместе со своим подразделением в Мариуполе. 10 мая 2022 года он получил пулевое ранение во время обороны "Азовстали".

В мае 2022 года вместе с побратимами выполнил приказ и покинул "Азовсталь". Гришенкова вместе с другими военнопленными доставили в колонию в Еленовке на территории, контролируемой группировкой "ДНР". "Пугач" находился в Еленовском бараке, который оккупационные войска взорвали в ночь на 29 июля 2022 года. В результате теракта он получил осколочные ранения головы, рук и ног, а также потерял два пальца на ноге", - сообщают в бригаде.

Гришенков был освобожден из плена в сентябре 2022 года, а после реабилитации вернулся к службе в составе "Азова".

В 2023 году "Пугач" был назначен первым заместителем командира батальона, а в 2024 году стал командиром батальона. Под его командованием "азовцы" эффективно уничтожали оккупантов и проводили наступательные и оборонительные операции на Серебрянском и на Торецком направлениях.

Структурная реорганизация в Нацгвардии

Как сообщал УНИАН, 15 апреля была обнародована информация о том, что Национальная гвардия Украины создала два корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко ("Редис") и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский ("Корнет").

В 1-м корпусе Нацгвардии "Азов" сообщили, что в рамках реформы управления Сил обороны, на основе 12-й бригады специального назначения "Азов" было создано новое оперативно-тактическое соединение в составе НГУ.

В сообщении отмечается, что в состав 1-го корпуса "Азов" вошли: 1-я президентская бригада оперативного назначения "Ураган"; 12-я бригада специального назначения "Азов"; 14-я бригада оперативного назначения "Красная Калина"; 15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг"; новосозданная 20-я бригада оперативного назначения "Любарт".

Вас также могут заинтересовать новости: