Метинвест передал различным подразделениям Сил обороны почти 2000 единиц техники различной модификации, в том числе – 1800 тепловизоров и тепловизионных прицелов.

С начала полномасштабной войны Группа Метинвест передала украинским бойцам почти 2000 единиц высокоточной военной оптики – тепловизоров, биноклей и прицелов. Технику военным передают бесплатно, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Современная оптика на войне - это "глаза" армии. Благодаря ей военные могут заранее увидеть противника, не подвергая себя прямой опасности. Также оптические приборы позволяют метко целиться по вражеским объектам и молниеносно их уничтожать. Поэтому Метинвест передал различным подразделениям Сил обороны почти 2000 единиц техники различной модификации, в том числе – 1800 тепловизоров и тепловизионных прицелов.

Находят, закупают и бесплатно передают оптику на фронт сотрудники Метинвеста. Недавно спецподразделение Главного управления разведки получило пять тепловизионных прицелов LW75MG производства Brolis Semiconductors - это оборудование имеет признание в Европе и в странах НАТО и сейчас используется в Вооруженных силах многих стран.

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Кроме того, различные подразделения Сил обороны получили 100 биноклей и дальномеров для отслеживания объектов и точного определения расстояния до врага, а также 70 приборов ночного видения: ими укомплектовать пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины. С такой оптикой водители даже в ночное время смогут перемещаться на авто, не включая освещение. Все полученные устройства - высокотехнологичные и качественные.

"Военная оптика довольно дефицитная на рынке, но Метинвест делает все возможное, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. Иметь на вооружении современные тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, дальномеры – это большое преимущество наших бойцов на поле боя. С техникой от стального фронта они смогут выполнять боевые задачи более безопасно для своей жизни и эффективно", - говорит руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Всего на поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта" Метинвест направил 2 млрд грн. кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не учитывая благотворительные фонды. Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов, а также специальных металлических укрытий.