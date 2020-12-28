Почти 70 % украинцев сообщили, что знают традиционные украинские колядки и щедривки.

Более половины граждан хотят в новогоднюю ночь услышать поздравления президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Более половины граждан хотят в новогоднюю ночь услышать поздравление президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Если бы у граждан был выбор, чье поздравление смотреть в новогоднюю ночь, большинство из них (54%) все-таки выбрали бы выступление президента Украины. В то же время 10% хотели бы услышать теплые слова от лидера, которому доверяют, и также 10% - поздравления от любимого артиста или артистки.

При этом больше опрошенных хотели бы услышать поздравление главного санитарного врача Украины (2%), а не поздравление президента государства-агрессора России (1,5%). 16% вообще не хотели бы видеть по телевизору ни одного поздравления.

По данным опроса, 69% украинцев знают традиционные украинские колядки. Так, 36% респондентов заявили, что знают не менее трех колядок и щедривок, еще 32,5% - знают хотя бы одну из них. 18% опрошенных заявили, что слышали и любят слушать колядки, но не смогли их вспомнить. А 5% хотя и не знают, но хотели бы их выучить. Не интересуют колядки лишь 8% участников социологического исследования.

Кроме того, отвечая на вопрос, кто из украинских исполнителей или групп лучше спел бы «Щедрик», то первое место с почти одинаковым результатом заняли Тина Кароль и Дзидзьо (19%), дальше за ними идут Александр Пономарев (10,5%), Джамала, Настя Каменских и Оля Полякова (все по 8%).

Об опросе

Опрос проводилось с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и части Донбасса.

Погрешность выборки не превышает 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк