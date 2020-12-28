Более 80% украинцев собираются встречать Новый год дома.

Более 80% украинцев собираются встречать Новый год дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Так, 82% респондентов сообщили, что будут встречать Новый год дома, в то время как в 2018 году аналогичный показатель составлял 65%, в 2019 году - 67%. В этом году провести Новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников планируют 9% опрошенных (в прошлом году таких было 17%).

Аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский отметил, что молодые люди 18-23 лет в основном планируют встречать Новый год в гостях (23%), в то же время люди старше 60 лет в основном будут праздновать его дома перед телевизором. По его словам, мужчины больше склонны к встрече Нового года в кругу друзей и в компании.

Расходы на новогодний стол

На новогодний стол украинцы в среднем готовы потратить 1440 грн (в прошлом году - 1390 грн). При этом аналитик отметил, что если эту сумму перевести в доллары, то получается, что люди в текущем году готовы потратить меньшую сумму - 51 доллар, в то время, когда в прошлом году речь шла о 60 долларах.

Подарки на Новый год

От любимого человека в этом году стремятся получить подарки 35% опрошенных, а от Деда Мороза и Святого Николая - по 11% опрошенных. На востоке Украины больше тех, кто стремится получить подарки от Деда Мороза, тогда как на западе - от Святого Николая.

В текущем году 71,5% хотели бы получить в подарок здоровье (в 2019 году - 48,6%), мир - 39,5%, лад в семье, понимание близких - 22,4%, деньги - 22 4%, хорошую работу - 17,9%, успехи детей - 14,4%, долгую жизнь - 10,5%, интересные путешествия - 7,9%. Также в десятку желанных подарков вошли и желание получить лекарства от коронавируса - 7,7%.

При этом женщины чаще мужчин стремятся получить здоровье - соответственно 76% и 66%. Молодежь больше мечтает о хорошей работе и любви, а люди среднего возраста - от 30 до 44 лет - не откажутся от денег и порядка в семье. Для людей в возрасте от 60 и старше очень важно здоровье - 84% и для каждого пятого из них очень важны успехи детей.

Как проводился опрос

Опрос проводился с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и части Донбасса.

Погрешность выборки не превышает 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк