Обращение, кроме Дуды, адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, и двум еврокомиссарам.

Депутаты Европейского парламента призывают президента ЕП Анджея Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры, чтобы прекратить продолжающееся блокирование польскими водителями грузовиков пограничных переходов на украинско-польской границе. Об этом в своей соцсети Х (Twitter) сообщил евродепутат Андрюс Кубилюс.

Обращение, кроме Дуды, адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета и двум еврокомиссарам.

"На карту поставлена солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну, защищая наши ценности", - написал евродепутат.

Парламентарии, в частности, отмечают, что эта блокада приведет к снижению способности Украины к защите от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты для его производства поставляются через границу. При этом действия польских протестующих затрудняют доставку гуманитарной помощи европейскими волонтерами.

Авторы обращения указывают, что действия польских перевозчиков напоминают другую блокаду, которую осуществила страна-агрессор, закрыв свободный доступ к украинским портам Черного моря.

"Блокада польско-украинской границы похожа на российскую, и несвоевременные шаги польского правительства для ее прекращения позорят людей во всем ЕС, включая Польшу", - утверждают авторы обращения.

Евродепутаты осуждают эту ситуацию как полностью неприемлемую, которая служит интересам Кремля и портит репутацию ЕС.

"Как члены Европарламента, мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших ценностей ЕС, которой является солидарность с Украиной, является нарушенной", - отмечают они.

Авторы также указывают на значительные экономические потери для Украины, причиненные блокадой, и отмечают, что польские перевозчики должны понести ответственность за компенсацию Украине этих потерь.

"Решение об упрощении доступа украинских грузовиков в ЕС было принято на уровне Евросоюза, поэтому шаги для решения проблемы также должны быть приняты на уровне ЕС", - указано в обращении.

Блокада западной границы Украины - последние новости

Накануне торговые ассоциации и палаты Австрии, Бельгии, Италии и Нидерландов призвали все компании ЕС и представителей их соответствующих транспортных секторов бойкотировать польских перевозчиков из-за блокады Украины. Блокада польско-украинской границы, как отмечают авторы письма, привела к росту цен и нехватке горючего в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что ситуация на украинско-польской границе накануне оставалась неизменной: перевозчики из Польши продолжали блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. Около 3300 грузовиков стояли в очередях на территории Польши, ожидая выезд в Украину. Ситуация наиболее осложнена на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где очереди составляют соответственно 1200 и 850 грузовиков.

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