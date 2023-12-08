Открытие еще одного пункта пропуска для пустых грузовиков не изменило ситуацию с блокадой.

Перевозчики из Польши продолжают блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он уточнил, что около 3300 грузовиков сейчас стоят в очередях на территории Польши, ожидая выезда в Украину. Ситуация наиболее осложнена на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где очереди составляют соответственно 1200 и 850 грузовиков.

"Если говорить об определенных категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, другие важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу, я не могу", - отметил спикер.

В то же время, по его словам, пропускной пункт "Угринов" продолжает работать. Так, за последние сутки около 100 пустых грузовиков проехали из Украины в Польшу через этот пункт пропуска. При этом в очереди еще ждут около 270 грузовиков. Однако открытие еще одного пункта пропуска для пустых грузовиков, говорит Демченко, не изменило ситуацию с блокадой.

Блокирование украинско-польской границы - последние новости

Украина нашла оригинальное решение проблемы блокирования границы польскими перевозчиками. Трансфер водителей обеспечивается автобусом, а грузовиков - поездом.

В ноябре из-за блокировки украинский экспорт через границу с Польшей упал на 40%.

Ранее УНИАН сообщал, что польские перевозчики могут до конца года перекрыть границу с Украиной. В частности, они требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории ЕС и ввести отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС.

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