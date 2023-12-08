Лидер польской партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил, что после своего вероятного назначения на пост премьер-министра займется решением споров, возникших между Варшавой и Киевом.
Как сообщает Голос Америки, приоритетной в сфере отношений с Украиной станет проблема с забастовкой польских перевозчиков. Туск пообещал, что будет действовать в интересах польских перевозчиков. При этом его правительство намерено "добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена".
Кроме того, Туск раскритиковал правительство Матеуша Моравецкого за просчеты в отношениях с Украиной.
Блокирование украинско-польской границы - последние новости
Украина нашла оригинальное решение проблемы блокирования границы польскими перевозчиками. Трансфер водителей обеспечивается автобусом, а грузовиков - поездом.
В ноябре из-за блокировки украинский экспорт через границу с Польшей упал на 40%.
Ранее УНИАН сообщал, что польские перевозчики могут до конца года перекрыть границу с Украиной. В частности, они требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории ЕС и ввести отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС.