По словам вероятного премьера Польши, его правительство намерено "добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена".

Лидер польской партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил, что после своего вероятного назначения на пост премьер-министра займется решением споров, возникших между Варшавой и Киевом.

Как сообщает Голос Америки, приоритетной в сфере отношений с Украиной станет проблема с забастовкой польских перевозчиков. Туск пообещал, что будет действовать в интересах польских перевозчиков. При этом его правительство намерено "добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена".

Кроме того, Туск раскритиковал правительство Матеуша Моравецкого за просчеты в отношениях с Украиной.

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Блокирование украинско-польской границы - последние новости

Украина нашла оригинальное решение проблемы блокирования границы польскими перевозчиками. Трансфер водителей обеспечивается автобусом, а грузовиков - поездом.

В ноябре из-за блокировки украинский экспорт через границу с Польшей упал на 40%.

Ранее УНИАН сообщал, что польские перевозчики могут до конца года перекрыть границу с Украиной. В частности, они требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории ЕС и ввести отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС.

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