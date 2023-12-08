К блокаде призывают представители бизнес-ассоциаций четырех западноевропейских стран.

Торговые ассоциации и палаты Австрии, Бельгии, Италии и Нидерландов призвали к бойкоту польских автоперевозчиков, устроивших транспортную блокаду Украины. Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на открытое письмо упомянутых организаций, которое издание получило в свое распоряжение.

"Призываем все компании ЕС и представителей их соответствующих транспортных секторов не возобновлять транспортные контракты и не заключать новые контракты с польскими транспортными компаниями, пока они будут продолжать блокировать польско-украинскую границу", - говорится в обращении.

Подписанты акцентируют, что после начала полномасштабного российского вторжения для Украины безопасными остались лишь автомобильные торговые маршруты, проходящие через западную границу. Поэтому блокада польско-украинской границы, как отмечают авторы письма, привела к росту цен и нехватке топлива в Украине. Также упоминается общее падение экспорта через Польшу на 40% в ноябре и смерть двух украинских водителей, застрявших в очереди на границе.

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Авторы обращения считают, что бойкот со стороны западноевропейских компаний быстро заставит польские транспортные компании прекратить блокаду Украины.

"Рынок Западной Европы для этих компаний является более важным, чем украинский транспортный рынок. Мы не имеем никаких проблем с действиями профсоюзов, и польские транспортные союзы могут проводить их внутри Польши, без нанесения ущерба государству, бьющемуся в тяжелых боях за всех нас", – отмечается в открытом письме.

Свои подписи под открытым обращением поставили представители бизнес-клуба "Бельгия-Украина", Украинско-австрийской ассоциации, Торговой палаты "Нидерланды-Украина", украинской торговой палаты в Италии.

Блокада западной границы Украины - последние новости

Как писал УНИАН, перевозчики из Польши продолжают блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. Около 3300 грузовиков сейчас стоят в очередях на территории Польши, ожидая выезд в Украину. Ситуация наиболее осложнена на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где очереди составляют соответственно 1200 и 850 грузовиков.

Также мы рассказывали, что Союз автомобильных перевозчиков Словакии грозит полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецкое-Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

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