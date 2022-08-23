"Белый цвет" не означает освобождение от мобилизации, подчеркнул эксперт.

Военные билеты в Украине условно делятся на те, что предусматривают военную службу и освобождающие от нее ("белые") - полностью или частично.

Об этом рассказал "Телеграфу" адвокат Дмитрий Циплицкий.

"Белый военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Но не все так просто, "белый цвет" еще не означает освобождения от мобилизации", - говорит он.

Выделяют следующие категории "белого билета":

"В" - ограниченная пригодность;

"Г" - временная непригодность;

"Д" - полная непригодность;

По словам адвоката, "белый билет" в общем означает категорию пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости человека. Пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет только Военно-врачебная комиссия. Именно она может определить мобилизованного:

ограниченно годным к военной службе;

непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно пригодным в военное время;

непригодным к военной службе с исключением из военного учета.

Ранее сообщалось, что военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

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