Такое обновление особенно актуально для региона, который ежедневно попадает под прицел врага.

Очередную единицу противопожарной техники от немецкого производителя Magirus GmbH получило подразделение Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спецтранспорт, а именно автолестницу Magirus M42L-AS, поставила компания "Промэнергооборудование" - официальный представитель Magirus в Украине.

Такое обновление особенно актуально для региона, который ежедневно попадает под прицел врага и где есть риски для возникновения масштабных пожаров или разрушений, связанных с ведением боевых действий. В "Промэнергооборудовании" убеждены, что применение высотной техники позволит быстрее ликвидировать последствия вооруженной агрессии со стороны врага.

Поворотная лестница Magirus M42L-AS с новой системой одинарного выдвижения позволяет сначала выдвигать только верхнюю секцию лестницы, а затем и остальные секции. Эта модель имеет улучшенное распределение веса по осям и уменьшение общего веса транспортного средства. Кроме того, благодаря уменьшению веса на верхней части лестницы Magirus M42L-AS имеет больший радиус действия. Рабочая высота спецтранспорта составляет до 42 метров, что позволяет выполнять работы на уровне 10 этажа здания. В "Промэнергооборудовании" среди преимуществ использования автолестниц от Magirus отмечают меньшее время, необходимое для их настройки и готовности к применению.

Руководитель компании Андрей Залесский отметил: "В автолестницах Magirus есть одна немаловажная особенность: на месте работ ее можно установить максимально компактно. Конструкция опорного устройства устроена так, что опоры выдвигаются не под прямым углом, а под углом 45 градусов. Простыми словами: их можно загнать под машину. Именно это экономит достаточно места для устойчивой работы автолестницы на месте применения".

Андрей Залесский также подчеркнул актуальность наличия высотной техники именно в этом регионе. По его словам, каждый раз, когда спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов на объектах гражданской и критической инфраструктуры, для этого использовались автолестницы. Поскольку всегда есть риск, что техника может быть повреждена в результате повторных атак, а также при большой нагрузке рискует выйти из строя, то вопрос ее обновления требует особого внимания.

Помимо поставки новой, современной техники, ООО "Промэнергооборудование" также обеспечивает и обучение водителей-операторов, которые будут работать на технике от Magirus. Для этого компания помогает проходить специалистам ГСЧС соответствующие курсы, где спасатели могут повысить свои знания и практические навыки. На сегодняшний день уже более 40 специалистов из разных регионов страны прошли такое обучение в Пожарной академии Magirus на мощностях производителя в городе Ульм, в Германии.