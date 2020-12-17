Украина и Канада обсудили активизацию сотрудничества по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ рейса PS752 в Иране.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов провел онлайн встречу с представителями правоохранительных органов, дипломатического корпуса и судебных экспертов Канады, которые работают по делу авиакатастрофы самолета МАУ.
Мамедов сообщил, что сразу после трагедии Офис генпрокурора начал уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожения имущества и нарушения правил безопасности полетов, повлекшие гибель людей (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины).
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Участники встречи обсудили дальнейшие пути активизации сотрудничества между Украиной и Канадой, что позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.
- 24 июля стало известно, что данные из черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.
- 29-30 июля в Киеве прошел первый этап переговоров с Ираном относительно сбитого украинского "Боинга". Главной темой стал размер компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе.
- 10 августа Иран заявил, что не будет выплачивать компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет Boeing 737.
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