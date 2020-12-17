Участники встречи договорились активизировать сотрудничества между Украиной и Канадой, что позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы.

Украина и Канада обсудили активизацию сотрудничества по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ рейса PS752 в Иране.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов провел онлайн встречу с представителями правоохранительных органов, дипломатического корпуса и судебных экспертов Канады, которые работают по делу авиакатастрофы самолета МАУ.

Мамедов сообщил, что сразу после трагедии Офис генпрокурора начал уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожения имущества и нарушения правил безопасности полетов, повлекшие гибель людей (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины).

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Участники встречи обсудили дальнейшие пути активизации сотрудничества между Украиной и Канадой, что позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

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Автор: Юлия Янкевич