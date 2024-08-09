Сейчас в приложении доступны 11 видов рапортов.

Одна из базовых функций, которую запустили в приложении "Армия+" - это электронные рапорты, сообщила в эфире телемарафона Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

"Военные очень хотели видеть электронные рапорты в таком удобном формате, мобильном приложении. Почему мы об этом знаем - мы провели опрос, который запустило Минобороны среди всех военных. И мы получили 64 000 ответов. И получили абсолютно четкий ответ, что надо идти в цифровизацию рапортов", - сказала Черногоренко.

Она также добавила, что сейчас в "Армии+" доступны 11 видов рапортов, которые сгруппированы по четырем типам - это рапорты на отпуск, на помощь, направление и выдача направлений.

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"С учетом того, что рапорт составлялся от руки, все очень зависело от того, насколько военный имеет в это время возможность его заполнить. Далее бумажный рапорт направлялся в штаб бригады и там сдавался. На это также нужно было время, надо было его доставить, он мог потеряться, его могли отложить и так далее. Наши рапорты не теряются", - добавила Черногоренко.

Также она заверила, что приложение "Армия+" абсолютно безопасно: "Доступ имеют только военные, "Армия+" не сохраняет личные данные. Они подтягиваются из наших информационно-коммуникационных систем, к которым мы обращаемся. И, собственно, отдельно от этого мощности нашего приложения развернуты в защищенной инфраструктуре, безопасной локации. Мы имеем все необходимые документы, комплексную систему защиты информации".

"Армия+": что известно

В мае 2024 года Минобороны заявило, что планирует запустить работу мобильного приложения для военнослужащих "Армия+". Тогда заявлялось, что приложение станет формой моральной ответственности за то, что будут определенные причины реакции командиров на те или иные рапорты.

Уже 8 августа Минобороны представило приложение "Армия+", что дает старт цифровизации документооборота в Вооруженных силах; сейчас оно позволяет подать электронный рапорт и принять участие в опросе.

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