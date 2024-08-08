Оно должно освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы.

В Украине официально запустили приложение для военнослужащих "Армия+". Президент Владимир Зеленский назвал это шагом к современности.

"С сегодняшнего дня будет работать приложение "Армия+". Стартует оно с базовых функций. И будем наполнять его новыми функциями. В частности, сразу (заработают) электронные рапорты, когда за несколько минут и кликов можно будет сделать то, что сейчас занимает минимум часы и дни", - сказал глава государства во время презентации.

Известно, что приложение будет содержать АрмияID. Впоследствии там появятся опросы, которые помогут видеть реальную ситуацию с обеспечением подразделений. "И это только первый релиз "Армии+". Далее, так же как мы наполняли нашу "Дию" новыми функциями, будем наполнять новыми возможностями и "Армия+", - рассказал Зеленский.

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"Армия+" должна освободить украинское войско от хлопотной бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг, добавил президент.

В Минобороны проинформировали, что приложение уже доступно в App Ѕтоге и Google Play. "Армия+" - это новое достижение в цифровизации процессов в армии. Приложение, которое значительно облегчит жизнь наших военных. Поэтому наши защитники будут заниматься службой, а не бумагами. Загружайте, оставляйте отзывы и сделаем вместе шаг к трансформации украинского войска в армию будущего", - подчеркнули в ведомстве.

Армия+

Как писал УНИАН, в начале года стало известно, что IT-специалисты украинского Минобороны работают над разработкой мобильного приложения "Армия+".

Тогда сообщалось, что через приложение можно будет подписывать и отправлять рапорты онлайн. Также в "Армии+" будут электронные удостоверения защитников, формы обратной связи и учебные курсы для саморазвития.

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