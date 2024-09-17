'Ангелы Азова' отреагировали на создание 'Азов. Сопровождение': Амбиции не могут быть важнее судеб раненых и пленных

Командир 12 бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявил, что ранеными, павшими, освобожденными из плена азовцами и их семьями отныне будет заниматься новая структура "Азов. Сопровождение". Патронатная служба "Ангелы Азова", успешно выполняющая эти задачи с 2014 года, опубликовала официальное заявление по этому поводу.

В заявлении сказано, что о запуске новой службы "Ангелы Азова" узнали случайно - из поста в соцсетях Дениса Прокопенко. Командование бригады до сих пор не обратилось по поводу передачи дел. Пока неизвестно, новая служба возьмет на себя только новые дела или все - с 2014 года.

"Прямо сейчас, даже после публичного сообщения о запуске новой службы, все раненые находятся под нашей опекой и ответственностью. Раненые всех наших подразделений, включая 12 бригаду НГУ "Азов". Все похороны, в том числе и последние, также организованы нашей службой. На нас лежит работа с без вести пропавшими. Семьями погибших. Детьми погибших. Мы ведем судебные процессы в интересах семей. Это многие тысячи личных дел. Нынешняя ситуация ставит нас всех, а главное - раненых и семьи в положение аврала, хаоса и коллапса", - говорится в заявлении.

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Как сообщили "Ангелы Азова", теперь раненые и семьи массово обращаются к ним с вопросом, что им делать и к кому обращаться, просят не бросать их на произвол судьбы.

По описанию, функции "Азов. Сопровождение" дублируют функции, которые с 2014 года имеет команда "Ангелы Азова". Только за последние 2,5 года патронатная служба пролечила более 2 тысяч бойцов "Азова", сотни протезировано, реабилитировано более 1500 человек. Команда прилагает все усилия, чтобы избежать инвалидизации или максимально ее уменьшить: благодаря этим усилиям более 85% раненых после успешного лечения возвращаются в строй.

"При нормальных обстоятельствах мы только приветствовали бы создание отдельной службы сопровождения в "Азове". Тем более, что именно мы проводим обучение по развитию патронажа для многих подразделений и предлагали такое обучение 12 бригаде НГУ "Азов". Именно мы завоевали постановление о запуске таких служб в составе подразделений. Хотя сами много лет работали без оформления в штат, без всяких законов и гарантий. Мы писали эту историю с нуля" - заявили "Ангелы Азова".

В патронатной службе заверили, что продолжат оказывать бойцам "Азова" всю необходимую помощь, ведь "амбиции и интересы отдельных персоналий не могут быть важнее судьбы раненых и памяти наших павших".

"Комбриг, офицерский и личный состав 3 ОШБ нас поддержали в том, чтобы мы продолжали помогать всем, как и раньше. Потому что мы работаем не ради чьих-то благодарностей, а на результат всей страны", - заявили "Ангелы Азова".