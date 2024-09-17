'Ангелы Азова' отреагировали на создание 'Азов. Сопровождение': Амбиции не могут быть важнее судеб раненых и пленных

Командир 12 бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявил, что ранеными, павшими, освобожденными из плена азовцами и их семьями отныне будет заниматься новая структура "Азов. Сопровождение". Патронатная служба "Ангелы Азова", успешно выполняющая эти задачи с 2014 года, опубликовала официальное заявление по этому поводу.

В заявлении сказано, что о запуске новой службы "Ангелы Азова" узнали случайно - из поста в соцсетях Дениса Прокопенко. Командование бригады до сих пор не обратилось по поводу передачи дел. Пока неизвестно, новая служба возьмет на себя только новые дела или все - с 2014 года.

"Прямо сейчас, даже после публичного сообщения о запуске новой службы, все раненые находятся под нашей опекой и ответственностью. Раненые всех наших подразделений, включая 12 бригаду НГУ "Азов". Все похороны, в том числе и последние, также организованы нашей службой. На нас лежит работа с без вести пропавшими. Семьями погибших. Детьми погибших. Мы ведем судебные процессы в интересах семей. Это многие тысячи личных дел. Нынешняя ситуация ставит нас всех, а главное - раненых и семьи в положение аврала, хаоса и коллапса", - говорится в заявлении.

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Фото Заявление ''Ангелов Азова'' 17 сентября 2024
Фото Заявление ''Ангелов Азова'' 17 сентября 2024
Фото Заявление ''Ангелов Азова'' 17 сентября 2024
Фото Заявление ''Ангелов Азова'' 17 сентября 2024
Фото Заявление ''Ангелов Азова'' 17 сентября 2024
Фото Заявление ''Ангелов Азова'' 17 сентября 2024

Как сообщили "Ангелы Азова", теперь раненые и семьи массово обращаются к ним с вопросом, что им делать и к кому обращаться, просят не бросать их на произвол судьбы.

По описанию, функции "Азов. Сопровождение" дублируют функции, которые с 2014 года имеет команда "Ангелы Азова". Только за последние 2,5 года патронатная служба пролечила более 2 тысяч бойцов "Азова", сотни протезировано, реабилитировано более 1500 человек. Команда прилагает все усилия, чтобы избежать инвалидизации или максимально ее уменьшить: благодаря этим усилиям более 85% раненых после успешного лечения возвращаются в строй.

"При нормальных обстоятельствах мы только приветствовали бы создание отдельной службы сопровождения в "Азове". Тем более, что именно мы проводим обучение по развитию патронажа для многих подразделений и предлагали такое обучение 12 бригаде НГУ "Азов". Именно мы завоевали постановление о запуске таких служб в составе подразделений. Хотя сами много лет работали без оформления в штат, без всяких законов и гарантий. Мы писали эту историю с нуля" - заявили "Ангелы Азова".

В патронатной службе заверили, что продолжат оказывать бойцам "Азова" всю необходимую помощь, ведь "амбиции и интересы отдельных персоналий не могут быть важнее судьбы раненых и памяти наших павших".

"Комбриг, офицерский и личный состав 3 ОШБ нас поддержали в том, чтобы мы продолжали помогать всем, как и раньше. Потому что мы работаем не ради чьих-то благодарностей, а на результат всей страны", - заявили "Ангелы Азова".