В мониторинговой миссии ООН по правам человека обеспокоены информацией о непринятии в учреждениях исполнения наказаний мер по противодействию распространению COVID-19.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендует Украине принять закон об амнистии некоторых категорий осужденных для снижения риска распространения в тюрьмах коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации в Киеве 30-го отчета миссии по правам человека в Украине, который охватывает шесть месяцев - период с 16 февраля 2020 года до 31 июля 2020 года.

По ее словам, в учреждениях исполнения наказаний проводят мало тестов на COVID-19, не соблюдаются меры эпидбезопасности.

«Мы обеспокоены информацией, поступающей от Офиса омбудсмена, что не выполняются меры по противодействию COVID-19 в учреждениях задержания. Было 120 подтвержденных случаев COVID-19 в тюрьмах, и 1 человек даже умер. Однако тестирований очень мало, и на самом деле может быть больше случаев», - сказала Богнер.

Она отметила, миссия ООН рекомендует Украине принять соответствующий закон, чтобы на свободу вышли некоторые категории особо уязвимых заключенных.

«Миссия призывает приняты меры, чтобы уменьшить тюремное население путем принятия законопроекта об амнистии, и следует больше выносить приговоров, которые не предусматривают заключения», - сказала глава миссии в Украине.

При этом Богнер уточнила, что к заключенным и местам лишения свободы на неподконтрольных правительству Украины территориях представителей миссии не пускают.

«Международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к таким местам. И это должно произойти как можно скорее», - отметила она.

Амнистия в Украине

В парламенте зарегистрировано законопроект «Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)» № 3397.

Согласно документу, амнистия касается только тех, кто совершил ненасильственные преступления.

По данным правозащитников, в случае принятия законопроекта, на свободу из тюрем и СИЗО должны были бы выйти около 3 тыс. заключенных. Прежде всего, это старики, люди с инвалидностью, беременные и другие.

В Украине около 53 тыс. осужденных, еще около 20 тыс. содержат в СИЗО.

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Автор: Инна Андалицкая