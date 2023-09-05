Украина как государство должна обеспечить право голосования каждому гражданину, что невозможно сделать во время такой активной фазы войны.

Проведение выборов в условиях полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, – это вопрос внутренней дестабилизации нашей страны. Такое заявление сделал на Киевском форуме по безопасности секретарь Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Российская Федерация не имеет возможности одержать победу над нашей страной военным путем. У них остается единственная ситуация – это вопрос нашей внутренней дестабилизации. Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, – это вопрос о внутренней дестабилизации. Почему? Что такое выборы, прежде всего? Это соревнование платформ, это огромные дискуссии, это выяснение, куда должна двигаться страна. Речь же идет о выборах в Верховную Раду и выборах президента. Вы представляете себе, как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии? Чем будет пользоваться Россия, какими ИПСО (информационно-психологическими операциями, – ред.), какой агентурой, которая мощно почищена, но, к сожалению, почищена не вся", – пояснил он.

Кроме того, Данилов отметил еще один аспект проведения выборов. Он подчеркнул, что Украина как государство должна обеспечить право голосования каждому гражданину, что невозможно сделать во время такой активной фазы войны.

"Скажите, пожалуйста, где во время такой активной фазы войны вы видели выборы?! Кое-кто в США нам начинает рассказывать об Израиле. Прошу прощения, у Израиля не было такой активной фазы войны. Вы представляете себе войну 41-45 годов? Скажите, пожалуйста, где они происходили? Давайте вернемся в прошлый век и вспомним, когда начался развал России, когда началось движение большевизма? Оно началось после того, как во время Первой мировой начали выяснять отношения, когда агитаторы в окопах начали агитировать за советскую власть и прочую чушь", – резюмировал Данилов.

Выборы в Украине во время войны

Дискуссии о проведении выборов в Украине идут уже не первый месяц. Речь идет как об избрании парламентариев, так и президентских выборах. До российского вторжения ожидалось, что осенью 2023 года в Украине проведут очередные парламентские выборы, а уже в марте 2024 года – президентские. Однако реалии диктуют свои правила.

Президент Зеленский отмечал, что согласно действующему законодательству в условиях военного положения выборы проводить невозможно, но он может на это пойти при содействии стран-партнеров. Позже он добавил, если это все же произойдет, то он "не бросит страну", и пойдет на второй срок.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов уже комментировал вопрос проведения выборов во время войны. Он четко отмечал, что без привлечения военных, которые сейчас защищают Украину, никаких выборов быть не может.

Вас также могут заинтересовать новости: