В Донецке жертвами артобстрелов за выходные стали 7 мирных жителей

Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого городского совета.

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"По уточненным данным, 4 и 5 октября в Донецке в результате артобстрелов были повреждены жилые объекты более чем на 20 улицах Киевского, Куйбышевского и Петровского районов. Погибло 7 мирных жителей, еще 20 - получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.