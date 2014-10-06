В Донецке жертвами артобстрелов за выходные стали 7 мирных жителей
14:21, 06 октября 2014Общество
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В Донецке в результате артобстрелов 4 и 5 октября погибли 7 мирных жителей, еще 20 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого городского совета.
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"По уточненным данным, 4 и 5 октября в Донецке в результате артобстрелов были повреждены жилые объекты более чем на 20 улицах Киевского, Куйбышевского и Петровского районов. Погибло 7 мирных жителей, еще 20 - получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.
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