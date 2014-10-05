В Донецке при артобстреле погиб мирный житель, повреждены дома

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.«Всю ночь в городе раздавались одиночные залпы, которые периодически слышны во многих районах и сейчас», - говорится в сообщении.

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В горсовете также отметили, что в результате артобстрелов, которые произошли во второй половине дня 4 октября, в Петровском районе вечером погиб мирный житель. Зафиксированы повреждения частных жилых домов в Киевском районе по улице Пятницкого, улице Средней и улице Ковалько. В Петровском районе пострадали многоквартирные жилые дома – один дом по улице Архитекторов и 2 - по улице Салтыкова-Щедрина. Кроме того, по данным адресам осколками снарядов повреждены и газовые коллекторы. В целях безопасности 209 квартир были отключены от газоснабжения.

Сегодня, 5 октября, по состоянию на 9.30 обстановка в Донецке остается напряженная, но системы жизнеобеспечения города работают, транспорт осуществляет движение по графику «выходного дня».

В горсовете констатировали, что за минувшие сутки энергетики подключили питающие подстанции «Маяк» и «Засядько», вследствие чего было восстановлено энергоснабжение 70 трансформаторных подстанций в Киевском и Куйбышевском районах города. По состоянию на утро 5 октября остаются обесточенными по городу 41 подстанция.