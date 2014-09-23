Смерч на Ривненщине сорвал крыши с полсотни домов (фото, видео)
22:13, 23 сентября 2014Общество
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Жители Костополя сняли на видео смерч, который сносит все на своем пути и срывает крыши с домов.
По Костополю прошелся смерч / Фото УНИАН
Из-за сильного урагана в городе Костополь, что на Ривненщине, повреждены почти полсотни домов, говорится в сюжете ТСН.ua.
Горожане сняли на видео смерч, который, двигаясь по Костополю, сносит все на своем пути и срывает крыши с домов.
Сегодня местные чиновники описывают разрушения и подсчитывают нанесенный ущерб. Коммунальщики расчищают завалы деревьев, а местные жители, не дожидаясь помощи от чиновников, взялись ремонтировать свои жилища.
Люди даже объединяются в своеобразные трудовые бригады, чтобы как можно быстрее залатать дыры в крышах. В ближайшие дни синоптики прогнозируют здесь сильные дожди.
На Ривненщине прошел разрушительный смерч
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