Смерч на Ривненщине сорвал крыши с полсотни домов (фото, видео)

Из-за сильного урагана в городе Костополь, что на Ривненщине, повреждены почти полсотни домов, говорится в сюжете ТСН.ua.

Горожане сняли на видео смерч, который, двигаясь по Костополю, сносит все на своем пути и срывает крыши с домов.

Сегодня местные чиновники описывают разрушения и подсчитывают нанесенный ущерб. Коммунальщики расчищают завалы деревьев, а местные жители, не дожидаясь помощи от чиновников, взялись ремонтировать свои жилища.

Люди даже объединяются в своеобразные трудовые бригады, чтобы как можно быстрее залатать дыры в крышах. В ближайшие дни синоптики прогнозируют здесь сильные дожди.