На Ривненщине бизнесмены подарили ВСУ автобусы для перевозки бойцов в зону АТО

На Ривненщине частные перевозчики решили подарить вооруженным силам транспорт, который сможет возить бойцов с полигонов и воинских частей в зону АТО и обратно, - говорится в сюжете ТСН.16:45.

Все ривненские бизнесмены, занимающиеся перевозкой людей, собрали с каждой своей маршрутки по 2 тыс грн. Таким образом собрали 700 тыс грн и закупили не новые, но на ходу, автобусы и маршрутки.

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Уже в ближайшее время бусы поедут на Восток. Сейчас для них готовят водителей-военнослужащих.

Ровенские перевозчики надеются, что их инициативу поддержат коллеги и из других регионов страны.