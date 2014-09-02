В Борисполе раненых украинских солдат готовят к отправке на лечение в Германию (фото)

Об этом на своей странице в соцсети написала советник президента Ольга Богомолец.

Как сообщалось, решение об отправке солдат, получивших тяжелые ранения в боях под Иловайском, на лечение в Германию принималось на президентском уровне.Читайте такжеВ Германию на лечение отправят 20 бойцов, тяжелораненых в боях под Иловайском

Директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андринатов сообщил, что раненых, которые будут лечиться в Германии, отбирали совместно украинские и немецкие специалисты. В частности сначала украинские медики предложили немецким коллегам список из 22 раненых.

Со своей стороны немецкие врачи после прибытия в Украину оставили в предложенном списке 5 раненых, остальные отбирали сами, отдавая предпочтение тем раненым, которых на протяжении двух недель можно поставить в строй, сказал Андринатов.