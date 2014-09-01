Сегодня в Украине отмечают День знаний

По данным Министерства образования и науки, сегодня в почти 16,6 тыс. школ пойдут 3,5 млн учеников, среди которых - 438 тысяч первоклассников.

Вместе с тем на Донбассе, где проводится антитеррористическая операция, почти 900 школ не начнут учебный год 1 сентября.

Также в Луганской и Донецкой не начнут учебный год более 100 высших учебных заведений.

Начало учебного года в части школ на Донбассе пока еще отложено до 1 октября.