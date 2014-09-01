Сегодня в Украине отмечают День знаний

08:47, 01 сентября 2014
Общество
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Сегодня у школьников и студентов начинается учебный год.

Навчальний рік розпочався

По данным Министерства образования и науки, сегодня в почти 16,6 тыс. школ пойдут 3,5 млн учеников, среди которых - 438 тысяч первоклассников.

Вместе с тем на Донбассе, где проводится антитеррористическая операция, почти 900 школ не начнут учебный год 1 сентября.

Также в Луганской и Донецкой не начнут учебный год более 100 высших учебных заведений.

Начало учебного года в части школ на Донбассе пока еще отложено до 1 октября.

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