Начало учебы в части школ и вузов Донбасса отложено до 1 октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Полянский на брифинге по поводу начала нового учебного года.

"Нынешний учебный год будет начинаться в рваном графике... в этом учебном году из-под управления Минобразования выпадают учебные заведения АР Крым и г. Севастополь, второе обстоятельство - агрессия РФ и проведение АТО", - сказал он.

Читайте такжеВ Донецкой области к началу учебного года подготовлены 83% школ и 73% садов "Недавно состоялась коллегия Министерства образования и науки... Было принято решение, что для части учебных заведений Донецкой и Луганской областей начало учебного года будет отсрочено, пока мы имеем ориентировочную дату - 1 октября. Это наш оптимальный вариант, может сложиться в лучшую сторону, но, к сожалению, может сложиться и в другую сторону. Во всяком случае, пока не будут освобождены населенные пункты, учебный год там не начнется", - отметил он.

Кроме того, как сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун, более 100 высших учебных заведений на Донбассе не начнут учебный год.

"Если посмотреть статистически, то в Луганской области начнут учебный год 13 высших учебных заведений и структурных подразделений, в Донецкой - 26, не начнут учебный год в Луганской области - 33, в Донецкой - 75. То есть более 100 вузов на Донбассе не начнут учебный год", - сказала она.

По словам Совсун, Минобразования подготовлено распоряжение относительно того, что руководители вузов на Донбассе имеют право сами по согласованию с министерством определять срок начала учебного года и о переводе студентов с Донбасса.

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Она уточнила, что для перевода студенту необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность.

Поляковский также сообщил, что в целом в почти 16,6 тыс. школ в этом году пойдут 3,5 млн. учеников, среди которых 438 тыс. первоклассников.