На вокзале в Мариуполе образовались большие очереди из желающих покинуть город - СМИ

Сегодня на автовокзале Мариуполя наблюдался ажиотаж – десятки горожан в спешке пытались покинуть город.

Как рассказала 0629 мариупольчанка, в момент, когда она пришла сдать билет на Бердянск, его прямо из рук выхватил мужчина. “Людей очень много, все спешат уехать”, - отметила она.

В виду боевых действий, которые сегодня происходят в Новоазовске, из Мариуполя не функционируют на этом направлении ряд автобусных рейсов. До сих пор не возобновлено движение на Ростовском направлении, в сельские районы Новоазовского района также не «ходят» рейсовые автобусы.

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«Завтра обещали открыть путь на Новоазовск, надеемся, что движение рейсовых автобусов здесь будет возобновлено», - заявил начальник мариупольского междугороднего автовокзала Роман Галактионов.

Заместитель директора ЧАО «Мариуполь – Авто» Николай Лискун отметил, что автобусы, работающие на пригородном направлении и отправляющиеся с автостанции «Южная», курсируют согласно графику.

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«Сегодня мы даже добавили один автобус, следующий маршрутом «Мариуполь – Киев», и билеты на него уже все проданы», - говорит он.

На мариупольском ж/д вокзале сообщили, что на сегодняшний день из Мариуполя осуществляется движение только двух пассажирских поездов сообщения «Мариуполь – Львов» и «Мариуполь – Киев». Поезда следуют по измененному маршруту через Волноваху.

Как сообщал УНИАН, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск, находящийся вблизи Мариуполя.

Эксперты отметили, что таким образом россияне пробуют пробить "коридор" с территории России к оккупированному ею в марте Крыму, а также отвлечь часть украинской армии от боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Украина заявила о неприкрытой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.