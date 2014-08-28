В Мариуполе на митинг против российского вторжения вышло 5 тысяч человек - нардеп
19:46, 28 августа 2014Политика
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Сегодня в Мариуполе проходит антивоенный митинг.
В Мариуполе люди вышли на митинг против российской агрессии / facebook.com/egor.firsov
На акцию пришли представители разных национальностей: украинцы, россияне, греки, евреи и т.д. Они выступают против военной агрессии в Приазовье.
Об этом сообщает ТСН.
Немало людей держат в руках украинские флаги. Также собравшиеся развернули огромный сине-желтый стяг. Молодежь одета в футболки с трезубцами.
Также поступила информация о том, что мэр Мариуполя Юрий Хотлубей хотел выступить перед собравшимися, но его освистали.
Как пишет нардеп Егор Фирсов, на митинг вышло около 5 тысяч человек.
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