В Мариуполе на митинг против российского вторжения вышло 5 тысяч человек - нардеп

На акцию пришли представители разных национальностей: украинцы, россияне, греки, евреи и т.д. Они выступают против военной агрессии в Приазовье.

Об этом сообщает ТСН.

Немало людей держат в руках украинские флаги. Также собравшиеся развернули огромный сине-желтый стяг. Молодежь одета в футболки с трезубцами.

Также поступила информация о том, что мэр Мариуполя Юрий Хотлубей хотел выступить перед собравшимися, но его освистали.

Как пишет нардеп Егор Фирсов, на митинг вышло около 5 тысяч человек.